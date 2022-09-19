Troya Kültür Yolu Festivali'nde konser etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Troya Kültür Yolu Festivali'nde konser etkinlikleri düzenlendi

19.09.2022 15:09
Troya Kültür Yolu Festivali'nde konser etkinlikleri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu ile sanatçı Allegra Ensamble müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu ile sanatçı Allegra Ensamble müzikseverlerle buluştu.

Fahir Atakoğlu'nun konseri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra halka açılan Kilitbahir Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Müzikseverler, kale duvarlarının muhteşem atmosferinin de eşliğinde, Atakoğlu'nun konserini dinleme fırsatı buldu.

Bir çok müziksever de konseri denizdeki teknelerden takip etti.

Festival kapsamında Assos Antik Kenti'nde, "Assos: Bi Dünya Müzik" konserinde sahne alan Allegra Ensamble ise, Türkçe'nin yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Bulgarca, Makendonca, Çince, Portekizce ve Azerice olarak dünya müziğinin seçkin örneklerini klasik müzik enstrümanları ile çok sesli olarak icra etti.

Festivalin Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen bölümünde ise sanatçı Berkay sahne aldı.

Troya Atı Açık Hava Sahnesi'nde de nostaljik müzikleriyle sevilen Retrobüs konser verdi.

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Kaynak: AA

Fahir Atakoğlu, Çanakkale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya Kültür Yolu Festivali'nde konser etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Troya Kültür Yolu Festivali'nde konser etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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