Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması - Son Dakika
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Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması

27.03.2022 12:16

Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması Çiftçi kadınlar yamak yaptı, başpehlivanlar puan verdi Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kumluca Expo Domates Fuarı'nda 'domates' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması

Çiftçi kadınlar yamak yaptı, başpehlivanlar puan verdi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kumluca Expo Domates Fuarı'nda 'domates' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Kumluca Toptancı halinde düzenlenen fuar alanının içinde gerçekleştirilen yemek yarışmasına 12 yarışmacı katıldı. Yarışmacıların çoğunluğu çiftçi kadınlardan oluştu. Çiftçi kadınların yaptığı domates yemeklerinden oluşan yarışmanın jüri üyeliklerini Kumluca Belediyespor kalecisi ve takım kaptanı Bekir Küçüklap ve Kırkpınar Başpehlivanları Hasan Tuna, Orhan Okulu ve Ramazan Bircan yaptı. Yarışmalar sonucunda Domates dolması adlı yemeği ile jüriden 35 puan alan Ortaköy Muhtarı Halime Kaya yarışmanın birincisi oldu.

Yarışmaya yemek göndererek ikinci olan Güneş İpek yarışma alanına gelmeyince, yarışmaya katılan fırında kurutulmuş domates yoğurtlaması ve domates civgesi adlı yemekleri ile Ahmet Tekdemir ve Tuba Sungur yarışmanın ikincisi oldular. Kemal Pala ise domates reçeli adlı yemeği ile jüriden 29 puan alarak yarışmanın üçüncüsü oldu.

"Bu sebzeleri yiyerek bu zamanlara geldim"

Yemeklerin lezzetli olduğuna değinen jüri üyesi Başpehlivan Orhan Okulu, "Yarışmacı arkadaşların ellerine sağlık. Sebze ve domateslerimizden çok güzel yemek yapmışlar. Ben küçük yaştan beri bu sebzeleri yiyerek bu zamanlara geldim. Başpehlivan oldum. Bizim her yemeğimizde ürettiğimiz sebze ve meyvelerimiz var. Ben tabii ki de gücümü ve başarılarımı domatesimize ve sebzelerimize borçluyum. Yemeklerin her birisi birbirinden lezzetliydi. Karar vermekte zorlandık. Ama yarışmanın birincisini buradan tebrik ediyorum" dedi.

"Domates dolması ile birinci oldu"

Domates dolması yaparak yarışmanın birincisi olan Halime Kaya, " Domates dolması yaptım. Domates dolması çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir yemek olduğu için daha kolay oldu. Sevgimizi ve emeğimizi de katarak tabi ki emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Çok güzel yemekler vardı aslında beklemiyordum ama kendimden de emindim" diye konuştu.

Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması
Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması
Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması

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Yemek Tarifi, Domates, Kumluca, Çiftçi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kumluca'da 'domates' temalı yemek yarışması - Son Dakika


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