Kumluca\'da festival coşkusu Poizi konseriyle devam etti

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde sahne alan Poizi, Atatürk Stadı'nda Kumlucalılarla buluştu.

27. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Poizi konseriyle devam etti. Konser alanında özellikle gençlerin enerjisi hissedilirken, her yaştan vatandaş de bu coşkuya ortak oldu. Şarkılara hep birlikte eşlik edilen akşamda müzik ve eğlence bir araya geldi. Sahnedeki yüksek enerjiyle konser, Kumlucalılar ve şehir dışından gelen misafirler için eğlencenin zirveye çıktığı coşkulu bir akşama dönüştü. Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, Barış Anaç'a (Poizi) festival anısına plaket takdim etti. Konsere kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, festival sponsorları ile Kumluca ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA