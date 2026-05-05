Kumluca'da Tarım Festivali'nde Poizi Konseri
Kumluca'da Tarım Festivali'nde Poizi Konseri

05.05.2026 21:21
27. Tarım ve Seracılık Festivali'nde Poizi konser verdi, stadyum doldu. Güreşlerle festival sona erecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27'ncisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında rap şarkıcısı Poizi konser verdi.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde stadyumu dolduran vatandaşları, Muhammet Büyüktepe sahne şovlarıyla eğlendirdi. Daha sonra festivalin sponsorlarına, Kumluca Belediyesi ve festival tertip komitesince hazırlanan plaketler verildi.

Işık gösterileri altında sahneye çıkan Poizi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere verilen arada sahneye çıkan Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, Poizi'ye teşekkür ederek, çiçek ve plaket verdi.

Plaket takdiminden sonra seslendirdiği hareketli şarkılarıyla genç hayranlarını coşturan şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

27. Tarım ve Seracılık Festivali, yarın düzenlenecek yağlı güreşlerle sona erecek.

Kaynak: AA

