Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor

10.06.2022 11:11
Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor

Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine yazmaya niyet edip "Ve ma tevfiki illa billah" (Başarı ancak Allah'tandır) yazısıyla çalışmalarına başlayan hattat Muhammed Mahir Hadri, Bursa'daki atölyesinde dua ayeti ve hadisleri kumaşa nakşediyor.

Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine yazmaya niyet edip "Ve ma tevfiki illa billah" (Başarı ancak Allah'tandır) yazısıyla çalışmalarına başlayan hattat Muhammed Mahir Hadri, Bursa'daki atölyesinde dua ayeti ve hadisleri kumaşa nakşediyor.

Kuran-ı Kerim'i, yıllar süren bir çalışmayla kumaş üzerine nakşederek ilk sergisini İran'da açan Hadri, boyu 80, eni 60 santimetrelik 200 kilogram ağırlığındaki 12 ciltten oluşan eserini, 2012'den sonra Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar'da sergiledi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2014'te Türkiye'ye gelen Hadri, işine Bursa'da devam ederek, Türkiye'nin birçok şehrinde eserlerini binlerce kişiyle buluşturdu.

Hüsnü hata dikiş makinesi kullanarak farklı bir yorum getiren, son olarak Kur'an-ı Kerim'deki bazı dua ayetlerini ve hadisleri de kumaşa işleyen Hadri, sanatını başkalarına da öğreterek gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

"İlim adamları ve büyüklerin görüşlerini alarak devam ettim"

Hadri, AA muhabirine, terzilik yaparken 1998 yılında işlemeye başladığı ve 12 yılda tamamladığı Kur'an-ı Kerim'in, kontrolleri tamamlandıktan sonra ciltlendiğini anlattı.

Çocukken yazısının kötü olduğunu, kendi yazısını dahi okuyamayacak durumda olduğunu ifade eden Hadri, "Ben Allah'tan yazımın güzelleşmesini diledim, O ise kendi lütfuyla bana çokça ikramda bulunarak en güzel yazıları yazdırdı" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i kalemle yazmak istediğini ancak terzilik yaparken kumaş üzerine işlemeye dair denemeler yaptıktan sonra bu şekilde devam etmeye karar verdiğini belirten Hadri, "Başta tecrübe yoluyla gittim, 'Ve ma tevfiki illa billah' yazarak başladım. İlim adamları ve büyüklerin görüşlerini alarak devam ettim." diye konuştu.

Deneme yanılma yöntemiyle boş zamanlarında bu işle uğraştığını ve 8 sene boyunca dikiş makinesi ile Kur'an-ı Kerim'i işlediğini dile getiren Hadri, 4 defa yapılan kontroller ve ciltlemelerin ardından 2010 yılında eserini tamamladığını ifade etti.

Hadri, eserin Türkiye, Kuveyt, Katar, Lübnan ve Mısır'da sergilendiğini ve ilgi gördüğünü belirterek, "Bursa'daki küçük atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum. 40 hadis, Lokman Hekim'in tavsiyeleri, sureler ve Hazreti Ali'nin faziletlerini de kumaşa işledim. Son olarak Kur'an-ı Kerim'deki bazı dua ayetlerini işledim. 28 sayfalık bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işe başlarken maddi beklenti içinde olmadığını vurgulayan Hadri, "Arkamda güzel bir eser bırakmak için başladım fakat sonrasında başlayan talep dolayısıyla satış da yapıyorum. Bu benim için meslek haline geldi. Bazen hat levhaları çalışıyorum. Bu arada uluslararası sergilere de katılıyorum." dedi.

İlk eseri olan 12 cilt ve 200 kilogram ağırlığındaki Kur'an-ı Kerim'in çalınmasından endişe ettiğini ve 3 farklı adreste muhafaza ettiğini aktaran Hadri, bu işe rağbet olduğunu ve öğrenmek isteyenlere eğitim edeceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Kılıç: 'Gezi ayaklanmalarından bir kahramanlık destanı çıkmaz' AK Parti'li Kılıç: 'Gezi ayaklanmalarından bir kahramanlık destanı çıkmaz' MATSO Başkanı Güngör: 'Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır' MATSO Başkanı Güngör: 'Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır'
Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:27:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement