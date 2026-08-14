Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Çağrı Camii - Son Dakika
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Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Çağrı Camii

Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Çağrı Camii
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Adıyaman'da düzenlenen futbol turnuvasında Çağrı Camii şampiyon oldu. 30 takım mücadele etti.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın şampiyonu Çağrı Camii oldu.

Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen organizasyona, 30 takım ve yaklaşık 450 öğrenci katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva boyunca toplam 37 maç oynandı. Turnuvanın final karşılaşmasında Çağrı Camii ile Sıddık Camii karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin sonucunda rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Çağrı Camii, 2026 yılı turnuvasının şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından Çağrı Camii takımına takdim edildi. Kahta İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen kupa törenine İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Şube Müdürleri Hıdır Akmeşe ve Mehmet Ali Korkmaz, Vaizler Bilal Çiçekliyüz ve Turgut Karataş, Gençlik Koordinatörü Bilal Hatipoğlu, manevi danışmanlar ve din görevlileri katıldı.

Düzenlenen organizasyonun öğrencilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve takım ruhunu güçlendirmesinde önemli bir rol oynadığını belirten İlçe Müftülüğü yetkilileri, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İlçe Müftüsü Süleyman Turul, "Organizasyonda emeği geçen Gençlik Koordinatörümüze, manevi danışmanlarımıza ve din görevlilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bu güzel organizasyonda gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Kahta İlçe Müftülüğü, turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencileri ve takımları kutlarken şampiyon Çağrı Camii'ni ve finalde centilmence mücadele eden Sıddık Camii'ni ayrıca tebrik etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adıyaman, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Çağrı Camii - Son Dakika

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