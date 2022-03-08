Kurduğu dernekle 30 ülkedeki sanatçı kadınlar arasında köprü oluşturdu - Son Dakika

Trabzon'da yaşayan resim öğretmeni Şükran Üst'ün, 15 yıl önce kadın sanatçıları tek çatı altında toplamak için kurduğu dernek, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra 30 ülkede temsil ediliyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde ortaokulda tek dersten sınıfta kalınca eğitimine devam edemeyen Üst, kendi çabalarıyla açıköğretimden ortaokul ve liseyi bitirdi.

Evlendikten sonra Trabzon'a yerleşen, bir süre kamu ve özel sektörde çalışan Üst, eşinin desteğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesini kazandı. Eğitim hayatı boyunca da çalışmaya devam eden bir çocuk annesi Üst, resim öğretmeni olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını da tamamlayan, Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğini kuran 22 yıllık öğretmen Şükran Üst, görevini Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde sürdürüyor.

Derneğin Genel Başkanı Üst, AA muhabirine, çocukluk yıllarında çizgi romanları okurken resim yapmaya başladığını, o günden beri bu sanatla ilgilendiğini söyledi.

Üst, 2007 yılında kadın sanatçılardan oluşan derneği kurduklarını belirterek, "Femin Art hem bir dernek hem de bir okul. Arkadaşlarım burada birbirlerinden çok şey öğrendi. Resim dışında müzik, edebiyat ve tiyatroyla ilgilenen arkadaşlarımız var." dedi.

Derneğin genel merkezinin Trabzon'da olduğunu ve yaklaşık 70 üyeleri bulunduğunu anlatan Üst, şöyle devam etti:

"Sibirya, Mısır, Filistin, Hollanda, Almanya, Ukrayna, Belçika, Bulgaristan, Makedonya, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan ve Filistin gibi 30 ülkede temsilcimiz var. Gürcistan'ın Tiflis kenti, Kazakistan ve Ural Federal Bölgesi ile Türkiye'de Ankara, Bursa, Çanakkale, Ordu, Rize Pazar ve Muğla Dalaman'da şubelerimiz var. Sanatın dili, dini, ırkı ve sınırları yoktur. 4 kıtada varız. 'Bize her yer Trabzon' denildiği gibi 'Bize her yer Femin Art.' Önemli olan üyenin fazla olması değil, nitelikli olması, hepsi üretken sanatçılardır."

Şükran Üst, dernekte ev hanımı, heykeltıraş, avukat, mühendis, tiyatrocu, doktor, edebiyatçı, keçe sanatçısı, yazar, iş kadını ve müzik öğretmeni gibi farklı meslek gruplarından sanatçıların yer aldığına işaret ederek, bugüne kadar 10 uluslararası festival ve kadın buluşmaları yaptıklarını, dünya çapında dostlar edindiklerini anlattı.

Düzenledikleri festivaller kapsamında yurt dışındaki sanatçıları Trabzon'a davet ettiklerini aktaran Üst, "Trabzon'a gelen sanatçılarımızı burada ağırlıyoruz. Yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz, sanatçılar da bulundukları ülkede derneğimizi temsil etmek istiyorlar. Sanatçılarımıza temsilcilik veriyoruz ve dernekler masasına da resmi olarak kayıt yaptırıyoruz. Sanatçılarla bulundukları ülkede sosyal medya, internet ve e-mail üzerinden haberleşerek, çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

"Kadınları çizgilerimde ve renklerimde yaşatıyorum"

Üst, 27 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 17 kadınla sergi açtığını belirterek, o tarihten itibaren her sene Kadınlar Günü'nde sergi hazırladıklarını, bu yıl da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 28. kişisel sergisini izlenime sunacağını söyledi.

Çeşitli sebeplerle öldürülen kadınların anısına portreler çizdiğini dile getiren Üst, şunları aktardı:

"Öldürülen kadınların anısına sergi açtım. Bazen bir peçeteye bazen de bir kağıt parçasına sürekli kadın portreleri çiziyorum. Bunlar hayal ederek çizdiğim kadınlardır. 'Öldürülen kadınlar unutulmasın ve yaşatılsın.' diye böyle bir çalışma yaptım. Kadınları çizgilerimde ve renklerimde yaşatıyorum. Sergimi farklı illerde beğeniye sunuyorum. Hala çiziyorum ve onlara ekliyorum. Keşke kadınlar öldürülmese de ben de çizmesem."

Dernek üyelerinden emekli öğretmen Hayriye Nuran Yazıcı da Femin Art'ın sadece resimle değil, sanatın bütün dallarıyla ilgilendiğini belirterek, "Trabzon, kadın sanatçının fazla olduğu bir il. Dernek sayesinde kültürel ve sanatsal bakımdan oldukça zenginleştik. Bütün kadınları derneğimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.