Küresünniler Derneğinden sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" programlarına tepki - Son Dakika
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Kültür Sanat

Küresünniler Derneğinden sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" programlarına tepki

Küresünniler Derneğinden sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" programlarına tepki Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği ve Oğuz Çepni Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı, sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" nedeniyle düzenlenen programlara tepki gösterdi.

24.04.2024 19:26
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Küresünniler Derneğinden sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" programlarına tepki

VAN - Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği ve Oğuz Çepni Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı, sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" nedeniyle düzenlenen programlara tepki gösterdi.

Ermenilerin Van'da yaptığı katliamlarda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Zeve Şehitliğini ziyaret eden Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği ve Oğuz Çepni Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı üyeleri, daha sonra dernekte bir açıklamada bulundu. Burada kalabalık adına basın metnini okuyan Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Selim Kenan, bir dönem 'Sadıkayi Milli' unvanıyla anılan ama daha sonrasında katliamları ile tanınan Ermeni topluluğunun sözde Ermeni soykırımını anarak her yıl 24 Nisan'da anma programları gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kenan, "Topraklarımızda yaşadıkları dönemde silahlı ve örgütlü bir şekilde halkı kin ve nefrete sürükleyerek yaptıkları katliamları unutmadık, unutmayacağız. Ayrıca Hınçak ve Taşnak gibi hain örgüt yapılanmaları yetmezmiş gibi topraklarımızda iç karışıklık çıkarmak adına diğer etnik grupları da Osmanlıya karşı kışkırtmalarını tarih kara harflerle yazmıştır" dedi.

Ermenilerin emperyalist güçlerin desteklerini alarak bölgede bir devlet kurma hayaliyle yıllarca komşuluk ve akrabalık ilişkileri geliştirdiği insanları hiç acımadan katlettiğini aktaran Kenan, "Bu topluluk karşısında, onlar gibi katliamcı olmayan ecdadımız, tehcir kararına mecbur kalarak, bu topluluğu tarih ve gelenek anlayışımıza yakışır şekilde sürgün etmiştir. Buna rağmen hakkına razı gelmeyen bu topluluk, bugün hala 24 Nisan tarihlerinde sözde Ermeni soykırımı yalanını tüm dünyaya anlatmaya devam etmektedir. Oysa katledilen binlerce şehidimizin acısı henüz yüreğimizdeyken, elleri kanlı bu topluluk yakın tarihimizde dahi Azerbaycan'da, Hocalı'da, Karabağ'da, Gence'de birçok şehidimizin kanına girmeye devam etmiştir. Bugünlerde dahi devam eden kazı çalışmalarında Ermenilerce katledilen şehitlerimizin cenazeleri bulunmakta iken, arşivler ve tarih gerçeklerinden kaçamayacak olan bu topluluk, kendi uydurdukları yalanlara kimseyi inandıramayacaktır. Biz Küresünniler olarak, bölgemizde ve Azerbaycan'da yapılan katliamları unutmadık, unutturmayacağız. Hangi dine ve ırka mensup olursa olsun zalimce katledilen her mazlumun yanında olacağımızı buradan haykırmak istiyoruz. Bütün zalimleri ve zalimliklerini lanetliyor ve 'Zalimler için yaşasın cehennem' diyor, bu vesileyle geçmişten günümüze kadar şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Van, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küresünniler Derneğinden sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' programlarına tepki - Son Dakika

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