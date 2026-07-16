Kurşunlu Cami\'de Turist Akını

Eskişehir'deki Kurşunlu Cami ve Külliyesi bünyesindeki lüle taşı sergisi ile hediyelik eşya satış alanları, kenti ziyaret eden turistler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Kurşunlu Cami ve Külliyesi içindeki lüle taşı sergi alanı ile hediyelik eşya satış bölümleri, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Şehre gelen tur grupları ve bireysel ziyaretçiler, külliye içerisinde yer alan ve bölgenin tescilli değeri olan lüle taşından üretilmiş ürünlerin yer aldığı stantları inceledi. Külliye kompleksinde sergilenen lüle taşından yapılma pipo, takı, tespih ve süs eşyaları hakkında yetkililerden ve esnaftan bilgi alan ziyaretçiler, hediyelik ürünlere talep gösterdi.

Turistlerin bu ilgisi, külliye içerisinde ve satış noktalarında hareketlilik oluşturdu. - ESKİŞEHİR