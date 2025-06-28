Kurşunlu Şelalesi Sıcaklardan Kaçış Noktası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurşunlu Şelalesi Sıcaklardan Kaçış Noktası

Kurşunlu Şelalesi Sıcaklardan Kaçış Noktası
28.06.2025 11:55
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Antalya'daki Kurşunlu Şelalesi, sıcaktan bunalanları doğal güzelliği ve serin sularıyla ağırlıyor.

Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgesi ve buz gibi suyuyla dikkati çeken Kurşunlu Şelalesi, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adresi oldu.

Kentte 1986'da keşfedilince tabiat parkı haline getirilen, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki şelale, yıl boyu akan doğal çağlayanıyla hayran bırakıyor.

Minik gölleri, eşsiz florası, yaban hayatı, çağlayanıyla "Doğadaki saklı cennet" olarak nitelenen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, doğa tutkunları kadar sıcaktan bunalanları da ağırlıyor.

Boyları 20 metreyi geçen ağaçların arasındaki patikalardan yürüyerek endemik bitkileri, 18 metre yükseklikten akan çağlayanı, minik şelaleleri görme imkanı bulan ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin tonlarının buluştuğu doğada güzel vakit geçiriyor.

Günün stresinden ve sıcaklardan kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi, doğası ve dinginliğiyle huzurlu tatil deneyimi yaşatıyor.

Kentte 42 dereceyi bulan sıcaktan bunalanlar ile tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, şelaleyi ziyaret ederek asırlık ağaçların gölgesinde ve buz gibi suyunda serinleyebiliyor.

"Sıcak havayla ziyaretçi sayısı da arttı"

Şelalenin işletme sorumlusu Cem Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklığının yükselmesiyle şelaleye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış olduğunu söyledi.

Kent merkezine göre şelalenin bulunduğu bölgenin daha serin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, geçen yıla göre ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Şelaleyi ziyaret edenlerden Fatih Aykaç da Kırıkkale'den tatil için geldiğini, şelaleyi de görmek istediklerini anlattı.

Şelalenin etrafındaki oturma alanlarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Aykaç, "Şelalenin alt kısmında bulunan yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçirdik. Kent merkezi çok sıcak, burası serin." dedi.

Zübeyde Aykaç da yazın böyle bir şelale ortamında serinlemenin iyi geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurşunlu Şelalesi Sıcaklardan Kaçış Noktası - Son Dakika

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