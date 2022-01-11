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Kurumuş çınar yaprakları Suriyeli ressamın elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Kurumuş çınar yaprakları Suriyeli ressamın elinde sanat eserine dönüşüyor

11.01.2022 11:06
Kurumuş çınar yaprakları Suriyeli ressamın elinde sanat eserine dönüşüyor

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Husam Teljibini, kuru çınar ağaç yapraklarının üzerine yaptığı resimlerle birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Husam Teljibini, kuru çınar ağaç yapraklarının üzerine yaptığı resimlerle birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Suriye'nin Azez kentinden 8 yıl önce Kilis'e gelerek sanatını devam ettiren 33 yaşındaki Husam Teljibini, yürürken dikkatini çeken çınar yapraklarını toplayarak üzerlerine resim yapmaya başladı.

Kara kalem, yağlı, akrilik ve sulu boya, tuz ile resim yapan Teljibini, kuru yaprakları bazı işlemlerden geçirdikten sonra üzerlerine resimler çizerek sanat eserine dönüştürüyor.

Husam Teljibini, AA muhabirine, 8 yıl önce Kilis'e yerleştiğini, kentte yaklaşık 2 yıl gönüllü olarak resim dersleri verdiğini ve aralarında Türk sanatçıların da olduğu 15 kişiyle Kilis Güzel Sanatlar Kulübünü kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce yürüdüğü sırada yol kenarındaki çınar yaprağının dikkatini çektiğini anlatan Teljibini, bir yaprağı alarak eve götürüp üzerine resim yaptığını ifade etti.

Teljibini, sonbaharda dökülen yapraklara yaptığı resimleri çevresindekilere gösterdiğini ve çok beğenildiğini ifade ederek, "Bu uygulamayı öğrencilerime de öğretirken çok beğendiler. Yapraklar üzerine yaptığım resimler insanların da ilgisini çekmeye başlayınca hediye olarak aldılar. Talepler üzerine çizmeye başladım. Bunun ufak da olsa bana bir maddi katkısı oldu. Bunun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Yapraklar üzerine yaptığım resimlerle sergi açmayı planlıyorum." dedi.

"Yapraklar çok hassas"

Kumuş yaprakları renklerle buluşturduğunda kendisinde farklı bir iz bıraktığını dile getiren Teljibini, şöyle konuştu:

"Kurumuş yaprakların sonunun geldiğine inanılıyor ama ben o yaprakları toplayıp renklerle buluşturduğumda farklı bir doku ortaya çıkmaya başladı. Yapraklar çok hassas olduğu için dokuna dokuna zarar görebilir. Yaprakların zarar görmemesi için bazı maddeler kullanıyorum, bu şekilde yapraklar daha parlak ve dayanıklı oluyor. Resim yaptığım yaprakların uzun süre kalması için bir çerçevenin içerisine koyuyorum."

"Birçok yaprakla büyük bir tablo yapmayı düşünüyorum"

Yapraklar üzerine çalışmanın kolay olmadığına dikkati çeken Teljibini, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 yaprak üzerine resim yaptım. Hiç kolay değil. Yapraklar üzerine portre de çizmeye başladım. Aynı zamanda birçok yaprağı yan yana getirerek büyük bir tablo yapmayı düşünüyorum. Daha küçük yapraklar üzerine de resim yapmak istiyorum. Çınar yapraklarını seçerken yapraklardaki insan parmağı gibi olan kısımlara dikkat ediyorum. Çok olmaması ve yaprağın orta kısmının geniş olması gerekiyor. Bu yaprak doğadan geldiği için daha çok üzerine doğa manzaraları çiziyorum."

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Suriyeli, Ressam, Kilis, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kurumuş çınar yaprakları Suriyeli ressamın elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurumuş çınar yaprakları Suriyeli ressamın elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
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