Kurutmalık mevsimi başladı, Gaziantep renklendi - Son Dakika
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Kurutmalık mevsimi başladı, Gaziantep renklendi

26.06.2022 10:58

Kurutmalık mevsimi başladı, Gaziantep renklendi Aşırı sıcaklar kurutmalıklara yaradı Gaziantep'te yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların da etkisini artırmasıyla kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kurutmalıklar çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmeye başlanarak güneşe bırakıldı.

Kurutmalık mevsimi başladı, Gaziantep renklendi

Aşırı sıcaklar kurutmalıklara yaradı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların da etkisini artırmasıyla kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kurutmalıklar çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmeye başlanarak güneşe bırakıldı. Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler kenti yüksek noktalarını yeşil kırmızı renklere bürüdü.

Gaziantep'te etkisini arttıran sıcak havalarla birlikte kurutmalık mevsimi de başladı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen dolmaların ana maddesi olan ve gastronomi kenti Gaziantep'in de simgeleri arasında yer alan kurutmalık sebzeler, kentteki yüksek arazileri rengarenk hale getirdi. Her gün milyonlarca biber ve patlıcanların tek tek elle oyularak 45 ve 50'şerli sıra halinde ipe dizildikten sonra kurutulmak için çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmesi eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kurutmalık mevsimi başladı Gaziantep kırmızıya büründü

Kurutmalığın yoğun olarak yapıldığı kentlerden Gaziantep'te çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilen biber ve patlıcanlar günlerce güneş altında bırakılarak kurutuluyor. Kentte 40 dereceleri bulan sıcaklarda 8-10 günlük süre zarfından kuruyan kurutmalıklar, kırmızı rengini aldıktan sonra çürükleri ayıklanarak satışa ve yemeye hazır hale geliyor. Satışa hazır hale gelen kurutmalıklar, sofralardaki yerini almak üzere Gaziantep'ten Türkiye'nin dört bir yanı ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.

"Gastronomi kenti Gaziantep'te kurutmalık sezonu başladı"

Kentte kurutma işiyle uğraşan İbrahim Özoğlu, kurutma mevsiminin başladığını belirterek, "Gastronomi kenti Gaziantep'te dolmalık kurutmaların sezonu başladı. iz de şuan burada biber ve patlıcan kurutmalığı yapıyoruz. Sezon bir hafta önce başladı. Gaziantep'in kurutmalıkları meşhurdur zaten. Bunlar sarıklara gerildikten sonra güneşin sıcağıyla kuruyarak kurutmalık oluyor. Sonrasında da paketlenerek satışa gidiyor. Satışlar da Gaziantep'ten Türkiye'nin her yeri ile dünyanın pek çok noktasına yapılıyor. Kurutmalıklar güneşin sıcağına göre ortalama 5 günde kuruyabiliyor ve sonrasında bunlardan dolma ve toz biber yapılıyor" dedi.

"Dolmalık patlıcan ve biber kurutmalığı yapıyoruz"

Gülistan Dalfidan isimli çalışan ise, "Biz burada dolmalık patlıcan ve biber kurutmalığı yapıyoruz. Kurutmalık sezonu yeni başladı. Sezonun başında olduğumuz için biber ve patlıcanların kuruması bir ile iki hafta kadar sürüyor. Havaların daha da ısınmasıyla güneş de sertleşince kurutmalıklar daha çabuk olgunlaşıyor. Bizim işimiz zor bir iş ama her işin kendi zorluğu vardır. O yüzden yapabildiğimiz kadarıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Güneş bazen bizi çok zorluyor ama ona da alıştık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Güneş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kurutmalık mevsimi başladı, Gaziantep renklendi - Son Dakika

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