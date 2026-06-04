Kuşadası\'nda tülüşahın yetişme serüveni sergiyle anlatıldı

Dünyada yalnızca Kuşadası'nda yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik tülüşahın gelişim süreci, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan fotoğraf ve el işi sergisiyle ziyaretçilere sunuldu.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 'Tülüşah Fotoğraf ve El İşi Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Kuşadası'ndaki 10 endemik bitki türünden biri olan tülüşahın yetişme serüveninin fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışı Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik tarafından yapıldı. İbramaki Sanat Galerisi'nde halk arasında Aydın Gaşağı olarak da bilinen ve dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen endemik tülüşah ile ilgili fotoğraf ve el işi ürünlerinden oluşan bir sergi açıldı. Açılış için düzenlenen törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Aydın ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi yetkilileri, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticileri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'in serginin açılış kurdelesini kesmesinin ardından Aydın DKMP'de görevli Orman Mühendisi İstemihan Mehmet Kahraman tarafından katılımcılara fotoğraflar üzerinden tülüşahın gelişim süreci anlatıldı. Ardından Kuşadası'ndaki çeşitli kadın dernekleri üyeleri ve öğrencilerin yaptığı tülüşah temalı el işi ürünler ve resimlerin bulunduğu bölüm gezildi. Daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik tarafından serginin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür sertifikası verildi. Tülüşah Fotoğraf ve El İşi Sergisi, Cuma günü saat 17.30'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

"Kuşadası'nın tanıtımına önemli bir katkı sunuyor"

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, tülüşahın Kuşadası'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Kentimizde yetişen bu bitkiyi korumak ve çoğalmasına yardımcı olmak zorundayız. Tülüşah, kentimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunuyor. Bu endemik türün var olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etti. Kuşadası Belediyesi de EKODOSD ile iş birliği yaparak Güvercinada Kalesi'nde 'Tülüşah Deneme Parseli' oluşturdu. - AYDIN