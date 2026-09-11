Kütahya'da 10. Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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Kütahya'da 10. Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı

Kütahya\'da 10. Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı
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Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 10. Yaşayan Miras Şöleni, Atatürk Bulvarı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Musa Işın, şölenin 3 gün sürecek dolu dolu bir programla kültürel değerleri milletin huzuruna çıkaracağını belirtti.

Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kütahya Valiliği ve Biz Ebru Derneği işbirliğinde düzenlenen şölen, Atatürk Bulvarı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın her yönüyle anılmayı hak eden, ihtimam gösterilmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Bu kadim topraklarda 1074 yılından beri Türk-İslam medeniyetinin hakim olduğunu belirten Işın, "Kütahya, Anadolu Selçuklu Devleti'ne önemli bir merkez olmuş. Akabinde 160 yıl boyunca Germiyanoğulları'nın, Osmanlı döneminde bir şehzadeler şehri olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Işın, Kütahya'nın kültürü, tarihi yapıları ve gastronomisiyle ele alınması gereken bir şehir olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Saklı olan eserlerimizi, hazinelerimizi milletimizin huzuruna çıkarmak zorundayız. İnşallah bunları hep birlikte yapıyoruz. Bu şölenle de 3 gün boyunca dolu dolu bir program hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Valiliğimizin destekleriyle beraber inşallah 3 gün boyunca çok güzel sanatsal eserler, yaşayan mirasımız, kültürel değerlerimiz, gastronomimiz, çini eserlerimiz, bunların hepsi milletimiz tarafından görülecektir."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da konuşmasında Yaşayan Miras Şöleni'nin 10'uncusunu Kütahya'da düzenlediklerini bildirdi.

Kütahya'nın önemli bir şehir olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şölen, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda Kütahya Valimizin ve il başkanımızın kıymetli ve heyecan dolu gayretleriyle Yaşayan Miras Genel Müdürlüğümüzün büyük beceri ve organizasyonuyla bugün burada başlıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Yaşayan Miras Şöleni'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kütahya'nın tarihini ve doğasını simüle eden KÜTOPYA projesinin tanıtım filmi izlendi, mehter takımı ile halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının stantlarını ziyaret ederek sanatçıların eserlerini inceledi.

Programda ayrıca çini desenli Togg araçlar da ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 10. Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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