12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı - Son Dakika
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12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı

09.06.2022 17:13

"Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen ve yöreye ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 12'ncisi organize edilen sempozyum başladı.

"Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen ve yöreye ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 12'ncisi organize edilen sempozyum başladı.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca düzenlenen "Müzik ve İklim" temalı sempozyumun açılışı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hekim Sinan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, müzik ve iklim kavramlarına dikkati çekti.

İklim krizi konusunda farkındalık için müziğin evrensel dilinden güç alınabileceğini belirten Çelik, "Çok nitelikli olgular barındıran, çevresel krizi anlatmaya çalışan, bir haykırış olan çok değerli bir iş, güzel bir organizasyon. Umarım insanlığın kendi evini yıkmak için nasıl bir gayret ve çaba içinde olduğunu anlatabilir, tüm dünyanın içine düştüğü çevre sorunlarının çözümünde müzikle farkındalık oluşturabiliriz." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve merhum sanatçının oğlu Mustafa Hisarlı'nın hitaplarının ardından konuşmacılar ile sempozyuma katkı sağlayanlara şilt ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Açılış programı, Sedat Çılgın ve İlter Cebeci'nin bağlama ve gitar konseriyle sona erdi.

Yurt içi ve yurt dışından uzman ve akademisyenlerin katıldığı 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 11 Haziran'da sona erecek.

Hisarlı Ahmet

Kütahya'da 1908 yılında doğan Hisarlı Ahmet, çocukluğunda sesinin gürlüğü ve güzelliği ile dikkati çekti. Baba mesleği olan yemenicilik ve kavaflığın yanı sıra türküler derledi, ses ve saz sanatçılığı yaptı. Sanatını usta-çırak ve gezek ilişkileri içinde geliştirdi.

Yöre türkülerini söyleyişindeki tavır, ritim ve icrasıyla tanınan sanatçı, bildiği türküleri TRT repertuvarına kazandırmak için Muzaffer Sarısözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı ile çalışarak yörenin kaynak kişisi olarak ünlendi. "İnegöllü" olan soyadı yerine, "Hisar" olan lakabını soyadı olarak alan Hisarlı Ahmet, sesinde ve söyleşindeki üslup ve teknik, icrasındaki sağlamlık ve repertuvarındaki titizliğiyle tanındı.

Hisarlı Ahmet, 1984 yılında vefat etti.

12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı - Son Dakika

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