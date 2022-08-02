Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası vatandaşların kullanımına açıldı

KÜTAHYA - Dünyada ayakta kalan ender darülkurralardan bir tanesi olan 440 yıllık Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası Kütahya Belediyesi'nin gayretleri ile restore ettirilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, darülkurranın (Kuran-ı Kerim Okuma yeri) yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık olacağını, darülkurrada haftanın belirli günlerinde Kur'an-ı Kerim okunacağını dile getirdi.

Başkan Işık, "İnsan oğlunun fani dünyada mutlu olabileceği çok özel anlardan birisini yaşadığımı ifade ediyorum. Ecdat yadigarı dünyada eşi benzeri kalmamış tek eseri yeniden ayağa kaldırıp bugün milletimizin ve dünyadaki tüm insanlık aleminin hizmetine sunacak bir anı yaşıyoruz. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü özellikle davet ettiğim bu ecdat yadigarı nadide eserin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen mülk sahibi Hesna Emrem, Mesut Ercan, Hacer Ercan, Merhum Abdullah Erbay, Nizamettin Erbay, Muzaffer Erbay'a özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik "Geçmişten alınan armağanları da şefkatle ve emek vererek geleceğe taşıma gayretinde olduklarını dile getirdi. 1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa tarafından inşa edilen ve maalesef uzun yıllar harap bir durumda, varlık savaşı veren Cafer Paşa Darülkurrası'na hayat veren de işte bu emek ve şefkat oldu. Yıllarca ayakta kalmak için direnmiş, kaybolmaya yüz tutmuş darülkurrayı, valiliğimiz, belediyemiz, il özel idaremiz iş birliğinde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün rehberliğinde tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp aslına uygun restore ederek hayata kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalışmada emeği geçenler ile mülk sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi. Dualarla açılışı yapılan darülkurrada, hafızlık eğitimi alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

Açılışa Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.