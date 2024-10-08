Kütahya'da El Yapımı Sobalara İlgi Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'da El Yapımı Sobalara İlgi Artıyor

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Kütahya'nın Kazancılar Çarşısı'nda el yapımı sobalar, kış öncesi talep görüyor.

08.10.2024 12:10
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Kütahya'da üretilen el yapımı sobalar ilgi görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'da üretilen el yapımı sobalar ilgi görüyor. Kazancılar Çarşısı'nda baba mesleğini sobacılığı 50 yıldır sürdüren Ahmet Alateş, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte çarşıda hareketliliğin başladığını ifade etti.

Alateş, el yapımı sobaların fiyatlarının 450 TL'den başlayan 5 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Sobacılık mesleğinin doğalgazla yarıştığını belirten Ahmet Alateş, "50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Babam da bu mesleği yapıyordu, onun yanında öğrendik bu işleri. Çok şükür, tabi kış yaklaştıkça bazı şeylere ihtiyaç oluyor. Biz bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Bir 40 sene önce bu çarşıda daha farklı ustalar da vardı. Maalesef şu anda sobacılık doğalgazla yarışıyor, doğalgaz biraz daha hızlı gidiyor. Sobacılığa biraz daha az talep olduğu için elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Tamamen el işçiliği ile sobalarımızı yapıyoruz. Sobanın yanında borularını, yan aksesuarlarını da yapıyoruz. Gelen müşterimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, yani sadece sobacılık değil, saç işleri üzerine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela Kahramanmaraş depreminde mağdur olan depremzedelere, buradan çadırda kullanılmak üzere 5 günde bin 200 tane soba yapıp teslim ettik. Allah'ın izniyle biz elimizden geleni yaptık. İstiyoruz ki yeni gençler yetişsin, çırak gelsin ama maalesef son dönemde artık çırak yetiştirmek gibi bir olay kalmadı. Maalesef gençler daha farklı işlere heves ediyorlar. El işçiliğine biraz daha az talep var. Bizim çocukluğumuzda bu çarşıda çok usta vardı. Çok sobacı, imalatçı, bakırcı vardı ama gitgide maalesef kazancılar can çekişiyor. Neredeyse çekiç sesi bile gelmediği günler oluyor. Bu el sanatlarına biraz daha itina gösterip arkadan gelecek nesilleri yetiştirmemiz gerekiyor bence. Mutlaka bu ülkeye bir doktor, bir mühendis gibi bir sanatkar da lazım. Soba bu dönemde artık kırsal kesimde kullanılıyor. Şehirde de bazı yerlerin teras katlarında, kapalı alanlarında doğalgaz olduğu halde nostalji olarak soba kullanılıyor. Bir de genelde avcılık yapan, balıkçılık yapan arkadaşların çadırın içine kurması, konteynerlere, bahçe evlerine kurması için kuzine ve soba yapıyoruz.Bizim yaptığımız en ucuz soba şu anda 450 liradan başlıyor. Kalitesine göre, içinin tuğla olmasına, üstünün döküm olmasına göre değişiyor. Mesela sanayi tipi soba yapıyoruz, 4 bin 500 - 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kalitesi ve işçiliği maliyeti etkiliyor" diye konuştu.

Kütahya\'da El Yapımı Sobalara İlgi Artıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da El Yapımı Sobalara İlgi Artıyor - Son Dakika

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