Kütahya'da 'Evliyalar Şehri' kitabı Vali Musa Işın'a takdim edildi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Evliyalar Şehri' kitabı Vali Musa Işın'a takdim edildi

Kütahya\'da \'Evliyalar Şehri\' kitabı Vali Musa Işın\'a takdim edildi
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Kütahya'nın manevi mirasını konu alan 'Evliyalar Şehri Kütahya-Manevi Yönüyle Kütahya' adlı kitap, Vali Musa Işın'a takdim edildi. Vali Işın, eserin kentin manevi değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya'da kentin manevi mirasını konu alan "Evliyalar Şehri Kütahya" adlı kitap, Kütahya Valisi Musa Işın'a takdim edildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, "Evliyalar Şehri Kütahya-Manevi Yönüyle Kütahya" kitabının yazarı Hayrunnisa Yurç ile eserin hazırlanmasına katkı sağlayan Nuray Konak, Elif Sibel Berber ve Gülcan Yakut'u makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya'da yaşamış evliyaların hayatları, kerametleri ve günümüz insanına yol gösteren manevi miraslarının kaynaklara dayalı olarak ele alındığı eser, Vali Musa Işın'a takdim edildi.

Vali Işın, Kütahya'nın sahip olduğu manevi değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından eserin önemine dikkat çekerek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Musa Işın, "Evliyalar Şehri Kütahya-Manevi Yönüyle Kütahya" kitabının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 'Evliyalar Şehri' kitabı Vali Musa Işın'a takdim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 'Evliyalar Şehri' kitabı Vali Musa Işın'a takdim edildi - Son Dakika
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