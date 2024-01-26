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Kütahya'da 'Gün Doğmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Gün Doğmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kütahya Belediyesi ve KÜSİDAP işbirliğiyle sahnelenen tiyatro oyunu, Filistin'e giden iki dostun hikayesini anlatıyor. Oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kütahya\'da \'Gün Doğmadan\' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
26.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:42
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Kütahya'da "Gün Doğmadan" adlı tiyatro oyunu seyirci ile buluşturuldu.

Tiyatro oyunu, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) ile Medeniyet Tasavvuru Okulu işbirliğiyle Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Türkiye'den sadece turistik bir gezi için Filistin'e giden ancak kayboldukları andan itibaren Mescid-i Aksa'nın gerçek hikayesiyle karşı karşıya kalan, Filistinlilerin yaşadıklarına tanık olan Ömer ve Kenan isimli iki dostun uyanış hikayelerini konu edinen tiyatro oyunu izleyiciden ilgi gördü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, tiyatro oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Filistin halkının verdiği mücadelenin ve ortaya koydukları iradenin unutulmayacağını belirten Balon, "Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız inşallah." dedi.

Ülfet Balon ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri oyun sonunda yönetmen ve oyunculara hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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