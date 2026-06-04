Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun geri dönüşüm projeleri sergilendi - Son Dakika
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Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun geri dönüşüm projeleri sergilendi

Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun geri dönüşüm projeleri sergilendi
04.06.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
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Kütahya'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı Sıfır Atık projeleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Kütahya Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre Haftası Etkinlikleri Sergisi'nde, Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı projeler ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Sergide, okulun öğrenci ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen Sıfır Atık projeleri sergilenirken, geri dönüşümün önemine dikkat çeken çalışmalar çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sundu. Öğrencilerin üretkenliğini ve ekip çalışması becerilerini yansıtan projeler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Standı, Kütahya Valisi Musa Işın başta olmak üzere Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, kurum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler ziyaret etti. Katılımcılar, atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılan projeleri yakından inceleyerek öğrencilerin emeklerini takdir etti.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, çevre bilincinin çocuklarda erken yaşlarda oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin geri dönüşüm çalışmalarıyla çevreye duyarlılıklarını ve üretkenliklerini ortaya koyduklarını ifade etti. Gündüz, sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayarak projede emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun geri dönüşüm projeleri sergilendi - Son Dakika

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