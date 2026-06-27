Kütahya'da Yakup Çelebi İmaret Külliyesi Restorasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Yakup Çelebi İmaret Külliyesi Restorasyonu

Kütahya\'da Yakup Çelebi İmaret Külliyesi Restorasyonu
27.06.2026 10:55
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Vali Musa Işın, külliyedeki restorasyon çalışmalarını inceledi ve kültürel mirasın önemini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Yakup Çelebi İmaret Külliyesi'nde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında külliyede gerçekleştirilen restorasyon faaliyetlerini değerlendiren Vali Işın, proje alanını dolaşarak yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi edindi.

İncelemeler sırasında tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yapan Vali Musa Işın, Kütahya'nın geçmişten günümüze uzanan önemli eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Yakup Çelebi İmaret Külliyesi'nin tarihi dokusunun ve özgün mimari kimliğinin korunarak yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Işın, projenin hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de kentin tarih turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Vali Işın, restorasyon sürecinde görev alan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine, teknik ekiplere ve yüklenici firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya'nın tarihi değerlerinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Işın, restorasyonun tamamlanmasının ardından külliyenin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kütahya, Çelebi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da Yakup Çelebi İmaret Külliyesi Restorasyonu - Son Dakika

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