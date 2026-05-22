Kütahya\'da Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Kütahya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kentin tescilli yöresel lezzetleri ikram edildi.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda, 600 kişiye Kütahya'nın coğrafi işaretli lezzetleri tanıtıldı.
Katılımcılara "cimcik aşı" ve "sıkıcık çorbası"nın ikram edildiği programda Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü yer aldı.
Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, ecdat yadigarı kültürün ve mutfağın yaşatılmasının önemine değindi.
