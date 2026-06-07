Kütahya'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı - Son Dakika
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Kütahya'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı

Kütahya\'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı
07.06.2026 09:45  Güncelleme: 10:07
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Germiyan Sokak'ta düzenlenen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği'nin yeni sezon açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin kültürel mirası yaşattığını, yerel üreticilere ekonomik katkı sağladığını ve şehrin turizm potansiyelini artırdığını belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Germiyan Sokak'ta düzenlenen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği'nin yeni sezon açılışında açıklamalarda bulundu.

Kahveci, etkinliğin Kütahya'nın yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını tanıtma açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. Yerel üreticilerin emeklerinin görünür hale getirildiğini ve bu sayede hem kültürel mirasın yaşatıldığını hem de üreticilere ekonomik katkı sağlandığını ifade etti.

Etkinliğin Germiyan Sokak'a hareketlilik kazandırdığını söyleyen Kahveci, bu tür organizasyonların şehir ekonomisine ve turizm potansiyeline katkı sunduğunu vurguladı. Sokak kültürünün canlanmasının hem esnaf hem de ziyaretçiler açısından önemli bir değer oluşturduğunu dile getirdi.

Başkan Kahveci, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin artmasının Kütahya'nın tanıtımı açısından fırsat oluşturduğunu belirterek, şehrin marka değerinin bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda üreticilere, sanatçılara, organizasyon ekibine ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Kahveci, etkinliklerin düzenli şekilde devam edeceğini ve Kütahya'nın kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Eyüp Kahveci, Kültür Sanat, Gastronomi, Kütahya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı - Son Dakika

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