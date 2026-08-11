Vali Işın, Sarı Konak\'ta Kültür ve Sanat Eserlerini İnceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret ederek, yürütülen kültür, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Ülkemiz Değerleri Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız tarafından derneğin çalışmaları hakkında Vali Işın'a kapsamlı bilgiler verildi.

Görüşmede ayrıca Kütahya'da boşa akan suların değerlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, ülke değerlerinin tanıtılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir projeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Vali Işın'ın ilgisini çeken eserlerden biri ise 165 santimetre boyundaki "Barış ve Huzur Vazosu" oldu. Milli çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız tarafından hazırlanan vazonun üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi Türkiye'nin yakın dönemine damga vuran isimlere yer verildiği belirtildi.

Kültür ve sanatın yanı sıra sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilebilecek çalışmaların da ele alındığı ziyarette, ulusal ve yerel ölçekte gerçekleştirilen çalışmalar ile Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliklerine katkı sunabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Musa Işın, Kütahya'nın kültür, sanat ve sürdürülebilirlik alanındaki yapıcı çalışmalarına Valilik olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Işın, ihtiyaç duyulması halinde kendilerine düşen katkıyı sunacaklarını belirterek, gerçekleştirilecek projelerde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, kültür ve sanat alanında Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacak yeni projeler konusunda karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.