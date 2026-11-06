Ladik'teki Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesinde 7 sanduka yer alıyor - Son Dakika
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Ladik'teki Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesinde 7 sanduka yer alıyor

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Ladik\'teki Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesinde 7 sanduka yer alıyor
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Ladik\'teki Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesinde 7 sanduka yer alıyor
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Ladik'te asırlardır manevi ziyaret noktası olan Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi, tarihi ve mimari özellikleriyle öne çıkıyor. Kare planlı yapıda 7 sanduka yer alıyor; türbenin ilk yapısının 14. yüzyılın başlarına uzandığı değerlendiriliyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, Anadolu'nun önemli tasavvuf büyüklerinden Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri'nin türbesi, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Manevi ziyaret noktalarından biri olan türbede, 7 sanduka bulunuyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri Türbesi, asırlardır manevi ziyaret noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Anadolu'nun önemli velilerinden ve Rufai tarikatının önde gelen isimlerinden Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri'nin medfun bulunduğu türbe, tarihi geçmişi ve mimari özellikleriyle öne çıkıyor. Türbede bulunan bilgilendirme tabelasında yer alan bilgilere göre, 1240-1335 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri, Rufai tarikatının kurucusu Ahmed er-Rufai'nin torunları veya halifeleri arasında gösteriliyor. Türbenin ilk yapısının da 14. yüzyılın başlarına kadar uzandığı değerlendiriliyor.

Kesme taş ve tuğladan yapılan türbe

Kare planlı ve sivri çatılı olarak inşa edilen türbenin önünde iki ahşap sütunlu sundurma bulunuyor. Kemerli ve ahşap kapıdan girilen yapının taş ve tuğla karışımı örgü sistemi, mimari açıdan Beylikler dönemi özelliklerini yansıtıyor. Kesme taş ve tuğladan yapılan türbe içerisinde 7 sanduka yer alıyor.

Türbenin kapı açıklığının üzerinde bulunan kitabede ise yapının geçmişte yenilendiğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Osmanlı Arşivi'nde yer alan 1877 tarihli bir belgede de yapıdan "Ladik kazasında medfun es-Seyyid Ahmed el-Ekber Zaviyesi" şeklinde bahsediliyor.

Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde bahsetti

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde türbeden de söz ediyor. Çelebi, türbeyi "İrfan ehlinin nazargahı, gönül ehlinin misafir yeri ve dervişler karargahı" olarak nitelendirirken, gelen konuklara sunulan nimetlerin bolluğundan ve büyük bir vakıf olduğundan bahsediyor.

Türbe hakkında bilgi veren Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül, "Ladik ilçesinin manevi değerlerinden olan Seyyid Ahmet-i Kebir Hazretleri'nin türbesindeyiz. Seyyid Ahmet-i Kebir Hazretleri, Anadolu evliyalarından olup Ladik'e manen güç, şeref ve değer katan şahsiyetlerden biri olarak tarihe geçmiştir. İnsanların Allah'tan istedikleri ve niyaz ettikleri duaların tecelli ettiğine inanılan mekanlardan biri de burasıdır. Seyyid Ahmet-i Kebir Hazretleri, bin defa Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, yedi defa da yaya olarak hacca gitmiş muhterem bir kişidir. Kendisi, Ladik ilçemizin manevi değerlerinden ve koruyucularından biridir" dedi.

Kaynak: İHA
Seyyid AhmedKültür SanatSamsunGüncelLadikSon Dakika

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