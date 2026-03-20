Las Fallas Festivali'nde Barış Umudu Mesajı

İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden biri olan, tahtadan yapılan dev kuklalarıyla ünlü Las Fallas festivali, dünyaya "barış umudu" mesajı vermek için Charlie Chaplin'in askeri üniformalı tahta kuklasının yakılmasıyla sona erdi.

Valensiya kentinde 250 yılı aşkın geçmişe sahip olan ve her yıl 1-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen Las Fallas festivalinin bu yılki ana figürü Charles Chaplin'in "Umut" adı verilen tahta kuklası oldu.

Sessiz sinema döneminin dahi aktörü, yönetmeni ve senaristi Charlie Chaplin'in 1918 yılındaki "Omuzdan Silahlar" adlı filminden esinlenerek yapılan ve Belediye Meydanı'nda sergilenen 27 metre uzunluğundaki asker üniformalı Chaplin kuklası festivalin kapanışını simgeleyerek en son yakılan kukla oldu.

Chaplin'in kuklasını yapan iki ustadan biri olan Alejandro Santaeulalia, basına yaptığı açıklamada, "Savaştan kimse kazanmaz ve savaş hiçbir şeyi çözmenin yolu değildir." dedi.

Askeri üniforma ve elinde silah olmasına rağmen gerek bakışlarıyla gerekse elinde tuttuğu kelebek ile dönüşüm ve umudun sembolü olan Charlie Chaplin figürünün tahta kuklası, Ukrayna, Gazze ve İran'daki çatışmalara karşı "barış umudu vermek" için yakıldı.

UNESCO tarafından 2016 yılında Dünya Kültür Mirasi Listesi'ne giren Las Fallas için Valensiya kentindeki ahşap ustaları bu yıl irili ufaklı 760 tahta kukla yaptı.

Siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü kişinin kuklaları ile güncel toplumsal sorunları simgeleyen kuklalar festivalin son gününde kontrollü şekilde teker teker yakıldı.

Tam olarak bilinmese de yazılı kaynaklara göre geçmişi 1774 yılına kadar dayanan Las Fallas, kökeni Latince "Facula" olan "meşale" anlamını taşıyor.