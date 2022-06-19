Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler - Son Dakika
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Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler

19.06.2022 15:06

- Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler Edirne'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri'nde, lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu.

- Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri'nde, lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu.

Genelde Isparta ile özdeşleşen lavanta tarlaları Edirne'de fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, lavanta tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Vatandaşlar, 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için etkinliğin düzenlendiği alana akın etti.

Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80'inin üzerinde çiçeklenmesinin ardından önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek, materyaller yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.

Lavanta tarlasına fotoğraf çekilmek için geldiğini söyleyen vatandaşlar, huzur bulduklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

Isparta, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler - Son Dakika

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