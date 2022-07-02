Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika
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Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler

02.07.2022 12:37

- Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler Uluslararası Ada Ülkesi sanatçıları 5.Uluslararası mail art " SU" temalı etkinliği Burdurun Karakent Köyünde yer alan Lavanta ve doğal yaşam alanı olan Lisinia' da yapıldı.

- Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler

BURDUR - Uluslararası Ada Ülkesi sanatçıları 5.Uluslararası mail art " SU" temalı etkinliği Burdurun Karakent Köyünde yer alan Lavanta ve doğal yaşam alanı olan Lisinia' da yapıldı. Uluslar arası Ada Ülkesi sanatçılarından Keziban Ertuğrul Yıldırım Lavanta bahçesi içerisinde iki dakikada resim yaptı. Yaptığı resmi doğal yaşam merkezi Lisinia sahibi Öztürk Sarıca ya hediye etti. Ressam Keziban Ertuğrul Yıldırım, bu günü kadar 50'ye yakın etkinlik yaptık . Kapsamı çok büyük bir etkinlik, bu günde lavantaları ile ünlü Lisinia da "Su" ya dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledik, 250 Ülkeden Ada Ülkesi sanatçıları katıldı. Bu etkinlikte ise su ve suyun önemini dikkat çekmek istedik" dedi.

Göller yöresi ve teke yöresinin başkenti olan Burdur' da böyle bir etkinliği Burdur' da yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ise uluslararası ülke sanatçılarını etkinliğe verdikleri destekten dolayı kutladı. 75 ülkeden 250 resmin kaldığı su temalı resim sergisini, Kosovalı karikaturcü Agim Karsniqi ve beraberindekiler açtı.

SDÜ Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğretim görevlisi Pelin Özkan Köse ve Adil Levent Yüksel' de lavantalar arasında keman çaldılar.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Burdur, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika
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