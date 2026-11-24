Kolombiya'nın Brezilya ve Peru sınırındaki Leticia kentinde, binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşunun gün batımında kent merkezindeki Santander Parkı'na dönüşü görsel şölen oluşturuyor.

Kolombiya'nın Amazon bölgesine açılan en önemli ekoturizm merkezlerinden Leticia'da, sabah saatlerinde beslenmek üzere yağmur ormanlarına açılan kuş sürüleri, akşamüzeri yırtıcılardan korunmak amacıyla yeniden parktaki yüksek ağaçlara tünüyor.

Santander Parkı'nın ağaçlarına konmadan önce sesleri ve hareketleriyle gökyüzünü dolduran yeşil papağan ve muhabbet kuşları, bölgenin ekoturizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanından kente gelen fotoğrafçılar ve turistler, yüksek binaların teraslarından binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşunun gün batımında Santander Parkı'na dönüşünü izliyor.