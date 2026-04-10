Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na Döndü

10.04.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmetçi Sazlığı, leyleklerin yuvalarına dönüşüyle baharın gelişini müjdeliyor.

"Baharın müjdecisi" leylekler, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yuvalarına dönmeye başladı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent sınırlarında yer alan ve 2004 yılında "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladığı belirtildi.

Mart ayı sonu itibarıyla uzun göç yolculuklarını tamamlayan leyleklerin bölgeye ulaşarak yuvalarını yeniden kullanmaya ve üreme dönemine hazırlanmaya başladığı ifade edilen açıklamada, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan göç rotası üzerinde bulunan sazlığın sahip olduğu doğal yapı sayesinde çok sayıda kuş türüne güvenli bir yaşam alanı sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, baharın gelişiyle Hürmetçi Sazlığı'nın yeniden hareketlendiğini belirtti.

Leyleklerin yuvalarına dönüşünün, doğanın döngüsünü ve bölgenin doğal yaşam bakımından taşıdığı önemi bir kez daha gösterdiğini kaydeden Özdoğan, "Her bahar olduğu gibi bu yıl da Hürmetçi Sazlığı'nda doğa yeniden uyanıyor. Leyleklerin yuvalarına dönüşü, sadece mevsimsel bir değişimi değil, aynı zamanda bu eşsiz ekosistemin sağlıklı şekilde varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Hürmetçi Sazlığı, yılkı atları, kuş çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle sadece ilçemizin değil, bölgemizin en kıymetli doğal alanlarından biridir. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak bu mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:20
15:56
15:48
15:34
15:33
14:24
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:32:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.