Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için "tiyatro turnesi" - Son Dakika
Üye Girişi

Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için "tiyatro turnesi"

19.03.2022 11:37
Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için "tiyatro turnesi"

Trabzon'da Arsin OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi, okul okul gezerek sahneledikleri oyunlarıyla köylerdeki çocukları tiyatroyla tanıştırıyor.

Trabzon'da Arsin OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi, okul okul gezerek sahneledikleri oyunlarıyla köylerdeki çocukları tiyatroyla tanıştırıyor.

Lisenin öğretmenlerinden Fatma Alkan tarafından, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) projesi kapsamında 10 lise öğrencisiyle bir tiyatro ekibi kuruldu.

Kostüm ve dekoru kendi imkanlarıyla temin eden, makyajlarını da kendileri yapan öğrenciler, okulları gezerek "Tavşan Deneylerle Buluşuyor" isimli oyunu ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine sahneliyor.

Alkan, AA muhabirine, bilimsel deneyleri çocuklara tiyatroyla anlatmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Ana sınıfı ve ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfların anlayabileceği tarzda deneylerin anlatıldığı oyunu yaklaşık 2 haftada yazdıklarını, öğrencilerin de kısa sürede ezberlerini tamamladığını belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede hazırlandık. Öğrencilerimiz, dekor ve sahneyi hazırladı, terzi yardımıyla kostümleri yaptık. Tiyatro ekibimiz hazır olunca öncelikli olarak köy okullarından başlayarak oyunumuzu sunmaya başladık. Yaklaşık 6 okulda sahneledik. Projemiz devam ediyor. Trabzon'da birçok okula sunacağız. Proje bitse bile bu oyunu çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Alkan, projede görev alan öğrencilerin iyi iş çıkardıklarını, çocukların oyuna ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Mutluluğu paylaştık"

Oyunda tavşan karakterini canlandıran 10'uncu sınıf öğrencisi Tuğba Saraç, ilk kez bir tiyatro oyununda rol aldığını ve çok sevdiğini ifade etti.

Oyunu oynarken çok eğlendiklerini anlatan Saraç, "Çocuklar da çok eğlendi. Köy okullarına gittik, onların o sevinçlerini gördük. Hazırlanma sürecimiz de çok heyecanlıydı. Çok güzel bir proje yaptığımızın farkındayız. İçimizdekileri onlara aktardık, onlar da sevinçlerini bize aktardılar." dedi.

Arı karakterini canlandıran Merve Kaya da oyun sayesinde mutluluğu paylaştıklarına inandığını vurguladı.

Gittikleri her okulda ayrı heyecan yaşandığını aktaran Kaya, "Çocukları mutlu edebilmek bizi de mutlu ediyor. Onların enerjisi bize de katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

oyunlar, Tiyatro, Trabzon, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için 'tiyatro turnesi' - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adam hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için "tiyatro turnesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement