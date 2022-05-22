Loft Art, 'Prestij Sergisi' ile sanatseverlerle buluşuyor

Akfen Holding'in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, yılda bir kere düzenleyeceği "Prestij Sergileri" serisinde Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol'u ağırlıyor. Sergi, 'İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor' başlıkları ile 24 Mayıs- 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor sergisi zaman, hayal ve olasılıklar üzerinden birbiriyle ilişkili fakat bağımsız kompozisyonları su yüzüne çıkarıyor. Sanat yaşamında elli küsur yılı geride bırakan Muzaffer Akyol'un tuvallerinde ve farklı disiplinlerde ürettiği eserlerinde kainatın devinimi, dönüşümü ve çığlığı, nar formunda hayat buluyor. Gaye Su Akyol'un el dokuması yün halıları ve seramik heykelleri ise insanın gündeliğin içinde boğuşan deliliğin içerisinden çıkarıp, bu yitirmiş olduğu 'hakikati' yeniden görmeye, hatırlamaya olmayan bir kainatı yeniden doğurarak, kurarak çağırıyor.