MABET'ten Yeni Oyun: 'Böyledir Bizim Sevdamız'

19.05.2026 15:02
Marmaris Belediye Tiyatrosu, Sabahattin Ali'nin 'Hasan Boğuldu' eseriyle yeni oyunu sahneledi.

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin katılımıyla yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hazırladığı yeni oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri "Hasan Boğuldu"dan Hüseyin Yıldız tarafından sahneye uyarlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı oyun, MABET oyuncuları tarafından Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kaz Dağları'nda birbirine kavuşamayan obalı Emine ile ovalı Hasan'ın hüzünlü aşk hikayesini konu alan oyunda, Ayşe Şahin Gençtürk ve Ömer Şencan başrolleri paylaştı.

Çoğunluğu amatör kursiyerlerden oluşan 50 kişilik geniş kadronun sergilediği canlı müzik, dans ve sahne performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yönetmenliğini Cengiz Sezgin'in, yönetmen yardımcılığını Zidan Akgül'ün üstlendiği oyunun müzikleri Deniz Ersin Avcı, koreografisi ise Kadir Can Eryetiş imzasını taşıyor.

"MABET emin adımlarla ilerliyor"

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, yaptığı konuşmada, MABET'in kısa sürede önemli bir başarı öyküsüne imza attığını söyledi.

Topluluğun emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Kirt, sergilenen performansın diğer belediyelere de örnek olacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Yönetmen Cengiz Sezgin de şubatta sahneledikleri ilk oyun "Böcekler"in ardından, kısa sürede yoğun bir emekle ikinci oyunu seyirciyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sezgin, Marmarislileri yeni tiyatro projeleriyle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ücretsiz davetiyeleri tanıtım gününde tükenen oyunu, Belediye Meclis Üyesi Fahri Tan ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ da izledi.

Oyun sonunda, protokol üyeleri sahneye çıkarak oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Kaynak: AA

