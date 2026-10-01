Maden mühendisi Fatih Öztürk, 12 yıldır hurda kitapları sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'da yaklaşık 12 yıldır kitap katlama sanatıyla uğraşan maden mühendisi Fatih Öztürk, kullanılamaz durumdaki kitapları çeşitli tasarımlara dönüştürerek hem sanatsal çalışmalar ortaya koyuyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Origaminin farklı bir uygulaması olarak değerlendirilen kitap katlama sanatında, sayfaları eksik, basım hatası bulunan, yıpranmış veya çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen kitaplar tercih ediliyor. Öztürk, bu kitapları belirli işlemlerden geçirerek yeniden değerlendirirken, ortaya isim, şekil, logo ve silüet gibi farklı tasarımlar çıkarıyor.

Kitapların öncelikle dış kapaklarının yeniden düzenlendiğini ve daha sağlam bir hale getirildiğini belirten Öztürk, ardından kitapların üzerine yapılacak tasarımların çizildiğini ifade etti. Çizimlerin ardından sayfaların belirli ölçülerde içeriye ve dışarıya doğru katlandığını anlatan Öztürk, tasarımın oluşturulması sırasında küçük kesiklerden de yararlanıldığını söyledi.

"Sayfalarda eksiltme yapmıyoruz"

Kitap katlama sanatının en önemli özelliklerinden birinin kitabın sayfalarının korunması olduğunu dile getiren Fatih Öztürk, çalışmaların tamamlanmasının ardından kitabın açıldığında okunabilir durumda olduğunu belirtti.

Öztürk, "Kullandığımız kitaplar genellikle hurda kitaplar. Sayfaları eksik, basım hatası bulunan ya da yırtılmış kitapları alıyoruz. Bunların dış kapaklarını düzenleyip yeniden kapak haline getiriyoruz. Daha sonra üzerlerine çizimler yapıyoruz. Sayfaları içeriye ve dışarıya doğru katlayarak, küçük kesikler atarak tasarımlar oluşturuyoruz. Ancak sayfalarda herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Kitap açıldığında tamamen okunabilir halde oluyor" dedi.

Çalışmalarda özellikle hurda kitapların tercih edilmesinin önemli bir nedeni olduğunu ifade eden Öztürk, dekoratif amaçlı kullanılan kitapların çoğu zaman daha sonra okunmadığını belirtti. Bu nedenle kullanılamaz durumdaki kitapları sanat eserlerine dönüştürmeyi tercih ettiklerini kaydeden Öztürk, bu yöntemin aynı zamanda geri dönüşüme katkı sağladığını söyledi.

İsimden logoya, silüetten özel tasarımlara

Kitap katlama tekniğiyle birbirinden farklı tasarımların oluşturulabildiğini aktaran Öztürk, kişiye özel çalışmalar da hazırladıklarını ifade etti. Öztürk, isimlerin yanı sıra çeşitli şekiller, dekoratif figürler, kurum ve kuruluş logoları ile farklı silüetlerin kitapların sayfalarına işlenebildiğini söyledi.

Öztürk, "İçeriye ve dışarıya yapılan katlamalar vasıtasıyla özel isimler, şekiller ve dekorlar oluşturabiliyoruz. Bunların yanı sıra logolar ve silüetler de tasarlayabiliyoruz. İstenilen tasarıma göre farklı çalışmalar ortaya çıkarabiliyoruz" diye konuştu.

12 yıldır sanatla ilgileniyor

Yaklaşık 12 yıldır kitap katlama sanatıyla uğraştığını belirten Fatih Öztürk, asıl mesleğinin ise maden mühendisliği olduğunu söyledi. Özel bir şirkette yüksek maden mühendisi olarak görev yaptığını ifade eden Öztürk, mesleğinin yanında bu sanata da gönül verdiğini kaydetti.

Öztürk, "Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aslında kendim maden mühendisiyim. Özel bir şirkette yüksek maden mühendisi olarak görev yapıyorum. Ancak yaklaşık 12 yıldır bu sanata gönül veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da tanıtım fırsatı buldu

Kütahya'da düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda çalışmalarını sergilediklerini belirten Öztürk, kentte bu sanatın da yapıldığını vatandaşlara göstermek istediklerini söyledi.

Etkinlikte vatandaşların kitap katlama sanatına yönelik çalışmalarını görme fırsatı bulduğunu belirten Öztürk, bu tür organizasyonların geleneksel ve farklı sanat dallarının tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, kendilerine stant açma imkanı sağlayan Kütahya Belediyesine teşekkür ederek, kitapların sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.