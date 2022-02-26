Mağmat Boğazı yatırımcıları bekliyor - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Mağmat Boğazı'nda 600 dönüm üzerinde uygulanacak, "En İyi Peyzaj Mimarlığı" kategorisinde ödül alan proje yatırımcılarını bekliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince turizmi canlandırmaya yönelik "Mağmat Tarihi İpekyolu Canlandırma" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Mağmat Boğazı'nda hazineye ait 600 dönümlük alan, Ortahisar Belediyesine tahsis edildi.

Belediye tarafından da peyzaj tasarımı çalışmaları tamamlanan proje, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen "2021 Golden Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödülleri" kapsamında "En İyi Peyzaj Mimarlığı" projesi kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Uygulama için yatırımcılarını bekleyen Mağmat Boğazı'nın, kent ve bölge turizmine yeni bir destinasyon oluşturması hedefleniyor.

Yatırıma hazır olan proje kapsamında, ahşap yürüyüş yolları ile dinlenme alanlarının yanı sıra doğal çocuk oyun alanları, seyir terasları, gözlem noktaları, kademelendirilmiş yollar, telesiyej, dağ kızağı, adrenalin parkı ve spor tesisleri gibi 7'den 77'ye her yaş gurubuna hitap edecek alternatifler yer alıyor.

"Bütünüyle yatırıma hazır projemiz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Mağmat Boğazı'nın uzun zamandır çalıştıkları, peyzaj tasarımı yönüyle ödüle layık görülen bir proje olduğunu söyledi.

Mağmat Boğazı'nın bir yaşam alanı projesi olduğunu vurgulayan Genç, "Turizm konseptine uygun, yöre halkımıza da hizmet edecek hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem büyüklerimiz için ayrı ayrı etaplar olmak üzere bir proje hazırladık. İçerisinde seyir terası, aktivasyon alanı, gözetleme kulesi, spor alanları gibi birçok çocukluktan büyüklüğe ve yaşlılığa kadar hepimizi ilgilendiren aktivasyon yapabilecek alanlar oluşturduk." dedi.

Genç, hazırladıkları projenin Rusya'dan peyzaj tasarımı yönünden ödül aldığını anımsatarak, çalışmanın ödüle layık görülmesinden de mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projenin yap-işlet-devret modeliyle ihale edileceğini belirten Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Körfez ülkelerinden ilgi duyulan bir projeydi ama Kovid-19 pandemisi nedeniyle birazcık kesintiye uğradı. Şu anda yatırımcı arayış talebimizi de iletmiş olalım. Hem şehrimiz insanına hem bölge insanına hem de dışarıdan şehri ziyaret eden turistlerimiz için çok güzel bir yaşam alanı. İnşallah bir yatırımcıyla bu adımı atmak istiyoruz. Bütünüyle yatırıma hazır projemiz."

"Güzel bir proje ve çok emek verdik"

Projenin peyzaj mimarlarından Ramazan Ayvaz da yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ürünü olan projeyi 15 kişilik ekiple hazırladıklarını ifade ederek, "Projemizin ödül almasından da ayrıca gurur duyduk. Yurt dışından böyle bir ödül almak bizi sevindirdi. Çok mutlu olduk. Uluslararası bir ödül. Güzel bir proje ve çok emek verdik. Bu emeğin karşılığını da bir ödülle taçlandırmamız bizi ve belediyemizi gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.