Mahmut Tuncer Antalya'da Şanlıurfalılar Gecesi'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mahmut Tuncer Antalya'da Şanlıurfalılar Gecesi'nde Sahne Aldı

Antalya'da düzenlenen Geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Mahmut Tuncer, Şanlıurfalılar gecesinde sahne alarak türküleriyle coşkulu anlar yaşattı. Gecede, Tuncer'in şarkılarına vatandaşlar halaylar ve türkülerle eşlik etti.

17.03.2025 18:46
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Antalya'da Mahmut Tuncer rüzgarı

Ramazan etkinliklerindeki Şanlıurfalılar gecesinde sahne alan Tuncer, türküleriyle coşturdu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Ramazan etkinliklerinde düzenlenen Şanlıurfalılar gecesinde sahne alan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Mahmut Tuncer, türküleriyle coşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Her gün farklı şehirlerin kültürel etkinliklerinin yaşatıldığı etkinliklerde Şanlıurfalılar Gecesi düzenlendi. Karaalioğlu Parkı içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Şanlıurfa'dan gelen Sıra gecesi ekibi sahne aldı. Uzun havalar ve türkülerle alanı dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Antalya'da Şanlıurfalılar gecesi

Daha sonra ise sahneye Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi ve Şanlıurfalıların sevilen sanatçısı Mahmut Tuncer çıktı. Mahmut Tuncer, sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi. Mahmut Tuncer, türküleri ve şarkı aralarında yaptığı esprilerle geceye renk kattı. Birbirinden sevilen parçalarını seslendiren Mahmut Tuncer'e vatandaşlar halaylar ve türkülerle eşlik etti.

Gecenin sonunda ise Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Mahmut Tuncer ve Sıra Gecesi ekibine bu keyifli konser anısına plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

Mahmut Tuncer, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Antalya, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mahmut Tuncer Antalya'da Şanlıurfalılar Gecesi'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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