Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı

25.03.2022 14:39
Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bazı kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılış töreni, Sümerpark'ta yapıldı.

Vali Aydın Baruş, buradaki konuşmasında, Malatya'nın köklü tarihinin yanı sıra zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Kentin bu anlamda her yönüyle dünyaya tanıtılmaya değer olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Malatya gastronomisinin, yemeklerinin, mutfağının tanıtılması anlamında da bu festival önem taşıyor. Bu festivalin ikincisi düzenleniyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu festival gastronomi festivali haline gelir ve Türkiye'nin dört bir tarafından çok değerli mutfak uzmanlarını burada ağırlarız. Bugün aramızda çok değerli gastronomi yazarlarımız var. Malatya mutfağının tanıtımı açısından misafirlerimizin burada yapacağı incelemeler, çalışmalar büyük önem taşıyor.

Malatya'da sadece bulgurla yapılan 80 civarında köfte var. Malatya mutfağının değeri buradan bile anlaşılır. Bu konuda uzmanlar çalışmalarını yürütüyorlar. En önemli argümanlarımızdan birisi, önümüzdeki süreçte UNESCO süreci. Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında başvuru için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu süreci başarıyla tamamlayarak tarihle gastronomiyi birleştireceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kayısıdan sağlanan katma değeri arttırmak için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktardı.

En az 2 milyar doların kayısı sayesinde Malatya'da katma değer olarak kalmasını hedeflediklerini belirten Gürkan, "Bu şenlik de kayısının önemi noktasında vatandaşımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve ardından kayısı ürününün gerek besin gerek gıda gerek ambalaj çeşitlendirilmesi açısından yeni bir formata büründürülmesini sağlamak açısından önemli. Dünyada kayısı ticaretinin toplamı 5 milyar doların üzerinde. Biz burada 250 milyon dolarla yetinirsek bu bizim için doğru bir yaklaşım olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yöresel yemeklerin tanıtıldığı stantları gezerek bilgi aldı.

27 Mart'a kadar sürecek şenlik kapsamında kayısı çiçeği foto maratonu, Arslantepe Höyüğü'nün gezilmesi, Türk sanat müziği konseri ve coğrafi tescilli yemek yarışması gibi etkinlikler yapılacak.

Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı
Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı
Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı
Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı

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Gastronomi, Malatya, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı - Son Dakika


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