Malatya 2025 Kültür Yolu Festivali'nde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Malatya 2025 Kültür Yolu Festivali'nde

Başkan Sami Er, Malatya'nın 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesini kutladı.

27.09.2024 16:16
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Kültür Yolu Festivali" 2025 yılı programına Malatya'nın alınmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Er, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl yapılacak Kültür Yolu Festivali'ne kentin dahil edilmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatyalılar adına teşekkür etti.

Er, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sayın Bakanımız bugün 2025 Kültür Yolu Festivali'ne Malatya'mızın da dahil edildiğini açıkladı. Şehrimize ve hemşehrilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Fuarlarımız, festivallerimiz ve sosyal-kültürel etkinliklerimizle inşallah 2025 yılı Malatya'mızın hem fiziken hem de ruhen ayağa kalktığı bir yıl olacak."

Kaynak: AA

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