Malatya'da Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Malatya\'da Kültür Yolu Festivali Başladı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, Malatya'da 149 etkinlikle kültürel şölen sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin 13'üncü durağı Malatya oldu.

Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dünya markası haline gelen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne Malatya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Avrupa Festivaller Birliğinin üyesi ve dünyanın en büyük festivali olan "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin artık bir dünya markası olduğunu belirten Alpaslan, "En fazla katılımcının sağlandığı festival olmuş durumda. Malatya'da festival boyunca bir kültür sanat şöleni yaşanacak, 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Konserler, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları olacak. Festivalimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız 31 noktada lezzet duraklarımız olacak. Malatya Kültür Yolu Festivali yine bir kültür sanat şölenine dönüşecek." diye konuştu.

Alpaslan, katılımcıların sanatla hemhal olacağı bir program düzenlendiğini anlattı.

Festivali UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde başlattıklarını dile getiren Alpaslan, şöyle devam etti:

"Arslantepe Karşılama Merkezi dünya kültür mirası içerisinde önemli arkeolojik kazıların yaşandığı önemli bir değerimiz. Biz yürüyüş yollarından karşılama merkezinin çatısının yeniden düzenlenmesi gibi saraydaki taht odasının yeniden düzenlenmesi gibi birçok hizmeti bu vesileyle insanlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Gelen insanların daha nitelikli, daha konforlu alanı ve bu tarihi arkeolojik alandaki gelişmeleri çok daha net izleyebilecekleri nitelikli bir mekana dönüşmüş oldu."

Alpaslan, Malatyalıları ve tüm vatandaşları kültür festivaline davet etti.

Vali Seddar Yavuz ise Arslantepe'de ilk devlet teşkilatının ortaya çıktığını hatırlatarak, kentin her dönemde önemli bir durak olduğunu anlattı. Yavuz, festival vesilesiyle çocukların sanatla buluşacağını, gençlerin kültürel etkinliklere katılacağını aktararak, konserlerden sergilere, söyleşilerden tiyatroya kadar pek çok organizasyonun şehrin sosyal hayatına canlılık kazandıracağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini belirterek, festivalin şehrin tanıtımına ve sosyal hayatın canlanmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Alpaslan ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

"Arslantepe Karşılama Merkezi"ndeki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezen protokol üyeleri, görevlilerden bilgi aldı.

Daha sonra Arslantepe Höyüğü'ne geçen Alpaslan ve protokol üyeleri burada Arslantepe Kazı Alanı Çatı Açılış programına katılarak kurdele kesti.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, Alpaslan ve beraberindekilerle höyüğü gezerek, onlara bulunan eserlerle ilgili bilgi verdi. Alpaslan, protokol üyeleriyle birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve kapsamlı çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan Malatya Arkeoloji Müzesi'nin açılışını yaparak, müzede sergilenen eserleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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