Malatya\'da tarihi evler deprem sonrası ayağa kaldırılacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tarihi Malatya evlerinin bulunduğu bölge, koruma imar planı doğrultusunda ayağa kaldırılacak.

Tarihi Malatya evleri olarak da bilinen kerpiç konakların ve tescilli yapıların yoğunlukta olduğu, bazı sinema filmlerine de ev sahipliği yapan Yeşilyurt ve Gündüzbey'in deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilçedeki tarihi ve tescilli yapıların da zarar gördüğünü anımsattı.

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının süreci hemen başlattığını, bir firmaya bölgenin plan ve proje işlerinin verildiğini belirten Geçit, şöyle konuştu:

"Bir ay önce o firma ekibiyle Malatya'ya geldi. Ekibin içinde tarihi yapıları restore edecek akademisyenler de var. Bizler de yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla, teknik ekibiyle bir araya geldik. Gündüzbey ve Yeşilyurt'taki master planı üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bu master planı akabinde koruma imar planı yapılacak. Onlar çalışılıyor, bu sene yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız. Niyetimiz 2025 yılında Gündüzbey'i ve Yeşilyurt'u eski tarihi siluetine, formatına, yapısına uygun bir şekilde tekrar inşa süreçlerini başlatmak."

Turizm merkezleri olacak

Planlarda rekreasyon çalışmalarıyla birlikte meydanları genişlettiklerini, kanaldan akan suyu meydanla buluşturacaklarını ifade eden Geçit, "İnşallah çalışma bittiğinde Yeşilyurt da Gündüzbey de Malatya'nın ve bölgenin turizm potansiyeli açısından çok önemli destinasyon noktaları olacak." dedi.

Master planı ve koruma imar planı bittikten sonra tescilli yapıların, kamu kurumlarının inşa süreçlerinin başlayacağını dile getiren Geçit, "Vatandaşın yine tescilli bir evi varsa bunun proje bedelini ve uygulama bedelini Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük oranda finanse ediyor. Onlar da tescilli yapıları varsa müracaat etsinler, hala süre devam ediyor. Yüzde 70'ini aşağı yukarı proje ve uygulama bedelini karşılıyor. Bu bedeller güncellenebilir, rayiç bedelleri, birim fiyatları değiştiği için bunlar güncellenebilir. Mutlaka Bakanlığımız bunu gözetecektir. Onun dışında bizler de vatandaşımıza tüm birimlerimizle danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Lezzet Caddesi ayağa kaldırılacak

Tarihi Malatya evlerinde depremden önce yöresel yemeklerin yapılarak yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğu Lezzet Caddesi'ni yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Geçit, şunları söyledi:

"Burada 12 tane bizim (belediyenin) kendi binamız var. Lezzet Caddesi'ni tarihi yapısına uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Tarihi, kültürel yapıyı ayağa kaldırırken oranın gastronomisini yani o yemek kültürünü de sunmanız gerekiyor. Bu anlamda Yeşilyurt mutfağı çok zengin bir mutfak. Gündüzbey ve Çırmıktı mutfağı özellikle hem vejetaryan hem vegan mutfak tarzı var hem de 'fırın kültürü' diye tabir ettiğimiz bir mutfak tarzı var. Üçünü bir arada sunma seçeneği Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Biz burada iddialıyız, diyoruz ki bu üçünü bir arada sunacağız ama tarihi dokuyla birlikte bir destinasyon alanı oluşturacağız. Cazibe oluşturacak bir turizm merkezi oluşturmak istiyoruz."