Malatya\'daki Kırkkardeşler Mezarlığı için restorasyon çalışmaları başlatıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait olduğu belirtilen Kırkkardeşler Mezarlığı'nın turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın, Anadolu'nun Türkleşmesinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve önemli bir durak şehri olduğunu söyledi.

Kırkkardeşler Mezarlığı'nın önemli bir alan olduğunu belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 112 dönüm burada mezarlık bulunuyor. 13. ve 15. yüzyıllara ait mezarlar ve 14. yüzyılda Selçuklu dönemine ait mezar taşları, iki kümbet ve özellikle çerçeveli, kapaklı taşlı ve lahit tipindeki mezarlar ile bitkisel ve geometrik motifli mezar taşları, dönemin taş işçiliği ve süsleme sanatında önemli örnekleri oluşturmaktadır. Yine bize arkeologların ifade ettiği kadarıyla bu mezarlık aynı zamanda Bitlis Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı ile çağdaş olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle de çok kıymetli bir alan olduğunu söylemem gerekir."

Alanın önemli bir kültürel miras niteliği taşıdığını ifade eden Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Malatya'da çok sayıda tarihi buluntunun yer aldığına dikkati çeken Yavuz, "Önce Türk-İslam eserlerini ayağa kaldıracağız. Kaynağımız, imkanlarımız varsa da elbette diğer eserleri de ayağa kaldıracağız. Ama önce Türk-İslam medeniyeti diyoruz. İşte bunun da ilk adımını hep beraber burada atıyoruz. Kazı faaliyetlerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, akademisyenler ve ilgililer katıldı.