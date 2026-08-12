Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
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Festivalde geleneksel zanaatlar ve çocuk edebiyatı etkinlikleriyle kültürel miras sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Malatya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde geleneksel zanaatlardan kentin kültürel birikimini yansıtan sergiye, çocuk edebiyatından masalların dünyasına uzanan etkinliklerle devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşan "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi", kentin köklü geçmişinden beslenen somut olmayan kültürel miras unsurlarını bir araya getirdi. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Malatya'nın kültürel birikimi; geleneksel sanatlar, zanaatlar, sözlü anlatımlar ve toplumsal pratikler üzerinden ziyaretçilere aktarıldı. Tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı sanat ve zanaat dallarının yer aldığı sergi, ustaların el emeğini, bilgi birikimini ve estetik anlayışını görünür kıldı. Müzikten el sanatlarına, gündelik yaşam pratiklerinden üretim tekniklerine uzanan seçki, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel hafızanın izlerini taşıdı.

Aynı merkezde gerçekleştirilen Deri İşleme Atölyesi'nde, kökleri Orta Asya'ya uzanan geleneksel Türk deri sanatının tarihsel gelişimi ele alındı. Göçebe yaşamda giyim, barınma ve günlük kullanım eşyalarında kullanılan derinin zamanla gelişen işleme teknikleriyle önemli bir zanaata dönüşme süreci aktarıldı. Osmanlı döneminde şehir ekonomisinin de önemli bir parçası haline gelen deri işçiliğinin ayakkabı, tulum, eyer ve kitap ciltlerindeki kullanım örnekleri üzerinden bu köklü sanatın estetik ve işlevsel yönleri tanıtıldı.

Masallar çocukları yeni bir keşfe çıkardı

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Ninem Korkut'tan Masallar" etkinliğinde, çocuk edebiyatı yazarı Nilüfer Zontul Aktaş'ın kaleme aldığı aynı adlı seri çocuklarla buluştu. Değerler eğitimi ve temel matematik kavramlarını doğa sevgisiyle bir araya getiren masallar, çocukları edebiyatın rehberliğinde renkli bir yolculuğa çıkardı. Çocuklar, hikayeler aracılığıyla farklı kavramlarla tanışırken okuma ve hayal kurmanın keyfini yaşadı.

Malatya Kültür Yolu Festivali, geleneksel zanaatlardan sergilere, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan programıyla 16 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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