Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
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Altıncı günde geleneksel spor, el sanatları ve Osmanlı sergileriyle dolu etkinlikler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde geleneksel spor ve oyunlardan köklü zanaatlara, Osmanlı döneminin manevi değerlerini günümüze taşıyan eserlerden el sanatlarına uzanan programıyla devam etti.

100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinliklerinde çocuklar okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi geleneksel spor ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Festival kapsamında devam eden atölye ve sergiler ise ziyaretçilere sanat, tarih ve gelenek ekseninde farklı deneyimler sundu. 100.Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, spor ve oyun kültürünü çocuklarla buluşturdu. Mobil etkinlik platformu EtnoTır kapsamında oluşturulan deneyim alanlarında çocuklar, okçuluk ve mas güreşini yakından tanıma fırsatı bulurken, mangala ile geçmişten günümüze aktarılan oyunları deneyimledi.

Program yalnızca spor ve oyunlarla sınırlı kalmadı. Ebru ve ıhlamur baskı gibi geleneksel el sanatları atölyelerine katılan çocuklar, üretim süreçlerine dahil olarak farklı sanat dallarını uygulamalı biçimde tanıdı. Spor, oyun ve el sanatlarını aynı alanda bir araya getiren Etnospor, kültürel değerleri çocukların doğrudan katılım sağlayabildiği bir deneyime dönüştürdü.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tespih Atölyesi'nde, festivalin altıncı gününde de ziyaretçiler tespih yapımının ince işçiliğiyle buluştu. Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanıldığı tespih yapımında malzeme seçiminin ve taneler arasındaki uyumun önemi ele alındı. İmame, nişane ve püskül gibi bölümleriyle şekillenen tespihlerin oyma ve kakma süslemelerle kazandığı estetik değer de ziyaretçilere aktarıldı.

Arslantepe Karşılama Merkezi'nde festival kapsamında ziyarete açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 37 eserin yer aldığı sergide Kabe örtüleri, Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler, Sakal-ı Şerif ve muhafazası, Kur'an-ı Kerim nüshaları, Surre Kesesi, Kabe Anahtarı Kesesi, Kıblenüma, Usturlap ve Rubu Tahtası ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler ziyaretçilerle buluştu. Sergi, İslam medeniyetinin manevi mirasını farklı eserler üzerinden günümüze taşıdı.

Malatya Kültür Yolu Festivali, tarih, kültür, sanat ve geleneksel değerleri buluşturan etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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