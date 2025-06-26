Malatya Müzesi'nde 119 Yıllık Panoramik Fotoğraf Makinesi

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde sergilenen 119 yıllık ABD yapımı "panoramik fotoğraf makinesi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı müzede, 1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı alanlarda 5 bin 623 fotoğraf makinesi, kamera ve aksesuar sergileniyor.

"Panoramik makineler" bölümünde en dikkati çeken ürünlerden biri olan 1906 ABD yapımı panoramik fotoğraf makinesi, 5 saniyede 140 derece açıyla 7 kare çekebiliyor. Aynı anda kareleri birleştiren makine, bir asrı aşkın süre önce coğrafi alan tespiti ile harita alanı gibi bölümlerde de kullanılıyordu.

Körüklü, filmli ve dijital makinelerin yanı sıra casuslar için yapılan makinelerin de bulunduğu müzede, en çok dikkati çeken cihazların arasında panoramik fotoğraf makinesi yer alıyor.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine, müzede ziyaretçiler için birçok alanın ve makinelerin olduğunu söyledi.

Makinelerin, ziyaretçilerin geçmişe doğru yolculuk yapmasında aracı olduğunu aktaran Tunay, şöyle konuştu:

"Makineye film koyduktan sonra üst kısmında bir deklanşör, vizör ve objektif yer almaktadır. Bir oyuncak gibi kurduktan sonra 140 derece açıyla çok rahatlıkla panoramik çekim yapabiliyor. Görenler şaşırıyor. Müzedeki tüm cihazlar çalışır durumda. Aynı makineden ikincisini görme şansınız da yok. Panorama çekim geniş bir açı çekmek için yapılmıştır. Genellikle coğrafi alanı taramak için kullanılmıştır."

"Bu özellik telefonlarda bile yeni yeni kullanılıyor"

Bayburt'tan müzeyi ziyaret için gelen Fatma Turgut, müzede daha önce şahit olmadığı makineleri gördüğünü ve şaşırdığını dile getirdi.

Turgut, "Makinelerin bu kadar geçmişi olduğunu bilmiyordum. Çok etkileyici herkesin görmesini tavsiye ederim. Hayatta tahmin etmezdim bu kadar gelişmiş makinenin 100 yıl önce kullanılmasını. Normalde şu an bile gelişmiş cihazları öyle kullanamıyorum. O dönemde onu yapmışlar, bizim için de görmek bir şans." dedi.

Karabük'ten kenti ziyarete gelen Kadir Siraç ise müzenin Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Siraç, "Burası çok büyük bir kültürel değer. Görünce çok şaşırdım. O dönemde bu cihazın kullanılıyor olması çok etkileyici. Bu özellik telefonlarda bile yeni yeni kullanılıyor. Çok başarılı bir makine." diye konuştu.

Sivas'tan gelen Arzu Kılıç da şu an kullanılan panorama özelliğinin 119 yıl önce de kullanılmasının kendisini şaşırttığını dile getirdi.