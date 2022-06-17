Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: "Gezsen Malatya" - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: "Gezsen Malatya"

17.06.2022 15:22
Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: "Gezsen Malatya"

Malatya'yı sosyal medya üzerinden tanıtmak amacıyla hazırlanan Gezsen Malatya Instagram hesabı yayına girdi.

Malatya'yı sosyal medya üzerinden tanıtmak amacıyla hazırlanan Gezsen Malatya Instagram hesabı yayına girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, illerin tanıtımının bir koordinasyon içerisinde ve daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bu yıl oluşturulan Malatya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonucu içeriği belirlenen sayfada Malatya ve ilçelerinin tarihi, turistik, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra gastronomisine ilişkin bilgi, fotoğraf ve videolar paylaşılacak. Yerel etkinliklere ilişkin güncel bilgiler yer alacak.

Başkanlığını Vali Hulusi Şahin'in yaptığı, sekretaryasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü kurulda, İnönü ve Turgut Özal üniversiteleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ile çeşitli meslek kuruluşları ve tanıtım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Malatya'nın tanıtımını koordineli biçimde yürütmeye devam edecek.

Hesaba "https://www.instagram.com/gezsenmalatya/" adresinden erişilebiliyor.

YORUMLAR
500
Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi'nde Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi'nde Öğrenciler karne heyecanı yaşadı Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Kaynak: AA

Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: 'Gezsen Malatya' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: "Gezsen Malatya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement