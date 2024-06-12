Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri geri dönüşüm eserlerini sergiledi

Kültür Sanat

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri sergiledi.

Öğrenciler, fakülte binasında açılan sergide, kağıt ve plastik atıklardan yaptıkları "kırkayak", "ağaç mantarı" ve "maddenin yapı taşı atom" gibi eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döndü Tülay Özkul, AA muhabirine bu yıl ilk defa resim bölümüne öğrenci aldıklarını söyledi.

Halı, desen, baskı ve kağıt yapım atölyelerinin bulunduğunu aktaran Özkul, "Bunun yanı sıra temel sanat eğitimi, disiplinler arası sanat teknoloji derslerimiz var. Fakülte bünyemizde üç topluluk oluşturduk. Bu topluluklarla birlikte yapılan çalışmalar sonrası sergiler düzenliyoruz. Topluluklarla derslerimiz birbirini destekliyor. Birlikte farklı üretimler yapıyoruz. Bu topluluklar, doğaya dost üretimler yaparak alanda farkındalık yaratarak sanatsal üretimlerini bir aracı olarak kullanıyorlar." dedi.

Farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Çöpe atılan bir nesne üzerinden, kimi zaman da görevini tamamlamış kağıt parçası üzerinden çağdaş bir dille yeniden yorumlayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarından biri olan halı-kilim atölyesi sayesinde köklerini gelenekten alan çağdaş üretimler gerçekleştiriyoruz. Henüz bir senedir faaliyet gösteren bölüm, farklı bakış açısı ve dinamik kadrosuyla gelecek vaat ediyor."

Görsel Tasarım ve İletişim Fakültesi Öğrencisi Batu Ak ise Resim Bölümü Plastik Sanatlar Topluluğu, Sürdürülebilir Çevre ve Sıfır Atık Topluluğu ve Ekoloji ve Sanat Topluluğu olarak resim atölyesinde 5-6 aylık bir çalışma sonrası "Atıktan Sanata" sergisi açtıklarını ifade etti.

Atölyelerinde yaptıkları çalışmalar sonrası geri dönüşüme, doğaya dost ürünler kazandırarak, sıfır atık konusunda da farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Ak, kendilerine bu konuda destek olan herkese teşekkür etti.

Sergi 2 gün açık kalacak.