Malatya Turgut Özal Üniversitesinde "Gazze Günleri" programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde "Gazze Günleri" programı gerçekleştirildi

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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde "Gazze Günleri" programı gerçekleştirildi
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Gazze Günleri" programı, Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Gazze Günleri" programı, Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturulması, Gazze'de eğitim gören öğrencilerin yaşadığı sorunların gündeme taşınması ve öğrenciler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze'de eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek yükseköğretim kurumlarının Gazze'deki öğrenciler ve akademisyenlerle dayanışma içerisinde olmasının önemini vurguladı.

"Gazze'de Öğrenci Olmak" söyleşisinde Gazze'den canlı bağlantı

"Gazze Günleri" programının öne çıkan etkinliklerinden biri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gazze'de Öğrenci Olmak" başlıklı söyleşi oldu.

Söyleşinin açılışında konuşan Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, programın temel amacının Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalığı artırmak, yaşananları gündemde tutmak ve Gazze'deki öğrencilerin sesini üniversite öğrencileriyle buluşturmak olduğunu ifade etti. Gazze'de eğitim görmüş ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle, halen Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin aynı programda buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, konuşmasında Gazze'de hayatını kaybeden kadın ve çocukların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, Gazze'de şehit olan kadınların yaşamlarını anlatan bir sergi hazırlandığını, bu kadınlar arasında doktor, mühendis, profesör ve gazetecilerin de bulunduğuna dikkat çekti. Program kapsamında ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden 18 bin 500 çocuğun isminin yer aldığı bir anma çalışmasının hazırlandığını ifade eden Özkan, bu çocukların yaklaşık bininin bir yaşın altında olduğunu belirterek, çocukların ve kadınların yaşadıklarının hafızalarda tutulmasının önemine dikkat çekti.

Gazze'de eğitim gören öğrencilerin sesi üniversiteye taşındı

Söyleşi kapsamında Gazze'den canlı bağlantı gerçekleştirildi. Programa Gazze'de eğitimlerini sürdüren Nada Kanaan Hussein ve Tasnem Karsou katıldı. Her iki öğrencinin de Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Canlı bağlantıyla programa katılan öğrenciler, Gazze'de öğrenci olmanın ve eğitimlerini sürdürmeye çalışmanın deneyimlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Böylece program kapsamında Gazze'deki öğrencilerin yaşadıkları doğrudan kendi anlatımlarıyla üniversite öğrencilerine aktarılmış oldu.

Programda ayrıca daha önce Gazze'de öğrencilik yapmış ve eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Noor Kanaan Hussein de yer aldı. Böylece söyleşide hem Türkiye'de eğitim gören Gazzeli bir öğrencinin hem de eğitimine Gazze'de devam eden öğrencilerin deneyimlerinin bir araya getirilmesi sağlandı.

"Dayanışmayı büyütmek istiyoruz"

Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan konuşmasında, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, üniversitelerin bu tür programlarla farkındalık oluşturma ve dayanışma kültürünü güçlendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

Özkan ayrıca programın yalnızca söyleşiyle sınırlı olmadığını; kadınlara ve çocuklara yönelik anma sergileri ile Gazze'deki öğrencilere destek amacıyla düzenlenen etkinliğinde de programın önemli parçaları olduğunu belirtti. Etkinlikte elde edilecek gelirin Gazze'deki öğrencilere aktarılmasının planlandığını ifade etti.

Gazze'ye yönelik dayanışma mesajı

"Gazze Günleri" programı; "Gazze'de Öğrenci Olmak" söyleşisi, Gazze'de hayatını kaybeden kadınlara yönelik sergi, çocukların anıldığı çalışma ve Gazze'deki öğrencilere destek amacıyla düzenlenen etkinlik ile gün boyunca devam etti.

Kaynak: İHA
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