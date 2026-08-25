Eskişehir Valisi'nden Malazgurt Zaferi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Valisi'nden Malazgurt Zaferi Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Malazgirt ruhunun birlik ve beraberliğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmetle andı.

Malazgirt Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Malazgirt ruhu; bizi biz yapan, bizi bir arada tutan, farklılıklarımızı zenginliğe çeviren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yegane güçtür" dedi.

Bugünün tarihin akışının değiştiği, bir milletin kaderinin altından harflerle yeniden yazıldığı o büyük destanın günü olduğunu vurgulayan Vali. Dr. Erdinç Yılmaz'ın mesajında, "Anadolu'nun kapılarını aziz milletimize bir daha asla kapanmamak üzere sonuna kadar açan, şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü göğsümüzü kabartan büyük bir gurur ve tarifsiz bir coşkuyla kutluyoruz! Bundan tam 955 yıl önce, 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun o gün yazdığı bu eşsiz destan; Anadolu topraklarına atılan bir sevgi tohumu, bu topraklarda bin yıl boyunca yeşerecek olan barış, adalet ve kardeşlik ikliminin en gür sedasıdır. Bugün etrafımıza baktığımızda, bu topraklarda özgürce alıp verdiğimiz her nefeste, dalgalanan şanlı bayrağımızın her kıvrımında Malazgirt'in o asil ruhu vardır. Malazgirt ruhu; bizi biz yapan, bizi bir arada tutan, farklılıklarımızı zenginliğe çeviren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yegane güçtür. Bugün de birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü teminatı işte bu sarsılmaz ruhtur" ifadeleri yer aldı.

"Bu emanete sahip çıkmak, yücelterek yarınlara taşımak boynumuzun en büyük borcudur"

Vali Yılmaz, mesajının devamında, "Bizler, 'Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır!' diyen şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Bu emanete sahip çıkmak, onu daha da yücelterek yarınlara, gençlerimize taşımak boynumuzun en büyük borcudur. Bu anlamlı ve tarihi haftada; başta o büyük vizyonu ve sarsılmaz cesaretiyle Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan olmak üzere; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Erdinç Yılmaz, Kültür Sanat, Malazgirt, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir Valisi'nden Malazgurt Zaferi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:05:24. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi'nden Malazgurt Zaferi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.