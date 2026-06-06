Manisa\'da Bisiklet Turu ile Dünya Çevre Günü Kutlandı

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da bisiklet turu gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi amaçlandı.

Manisa bisiklet kulüplerinin üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek etkinliğe katıldı.

Balonlar ve çeşitli süslemelerle renklendirdikleri bisikletleriyle turu başlatan kadın bisikletçiler, Atatürk Kent Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Katılımcılar, bisiklet kullanımının çevrenin korunmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.