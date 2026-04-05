Gördes'te asırlık gelenek yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gördes'te asırlık gelenek yaşatılıyor

Gördes\'te asırlık gelenek yaşatılıyor
05.04.2026 20:47  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen Geleneksel Köy Hayrı, asırlardır süregelen geleneklerin yaşatıldığı bir etkinlik olarak yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte sunulan lezzetler ve okunan ilahilerle birlik ve beraberlik duyguları pekişti.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Çiğiller Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Asırlardır sürdürülen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü bir kez daha ön plana çıktı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Çiğiller Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Köy Hayrı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 'Domates ve Salatalık Diyarı' olarak bilinen mahallede organize edilen etkinlikte, aşçı Bilal Tarhan tarafından dev kazanlarda hazırlanan çorba, mantı, tas kebabı, keşkek, kadayıf tatlısı ve salata vatandaşlara ikram edildi.

Köy hayrı programı, bölgede bulunan hafız ve mevlithanların okuduğu ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yüzyılı aşkın süredir devam eden geleneğin önemine vurgu yapan Çiğiller Mahallesi Muhtarı Mehmet Gönültaş, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtar Gönültaş yaptığı açıklamada, "Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı köy hayrımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak en büyük hedefimiz. Köy hayrımız, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir kültürel mirastır" dedi.

Etkinliğe Gördes İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Çetin, Gördes eski Belediye Başkanı İbrahim Emre, AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel köy hayrı, yapılan duaların ardından gün boyu süren ikramlarla devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Gördes, Manisa, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gördes'te asırlık gelenek yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Gördes'te asırlık gelenek yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.