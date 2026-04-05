Gördes\'te asırlık gelenek yaşatılıyor

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Çiğiller Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Köy Hayrı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 'Domates ve Salatalık Diyarı' olarak bilinen mahallede organize edilen etkinlikte, aşçı Bilal Tarhan tarafından dev kazanlarda hazırlanan çorba, mantı, tas kebabı, keşkek, kadayıf tatlısı ve salata vatandaşlara ikram edildi.

Köy hayrı programı, bölgede bulunan hafız ve mevlithanların okuduğu ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yüzyılı aşkın süredir devam eden geleneğin önemine vurgu yapan Çiğiller Mahallesi Muhtarı Mehmet Gönültaş, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtar Gönültaş yaptığı açıklamada, "Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı köy hayrımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak en büyük hedefimiz. Köy hayrımız, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir kültürel mirastır" dedi.

Etkinliğe Gördes İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Çetin, Gördes eski Belediye Başkanı İbrahim Emre, AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel köy hayrı, yapılan duaların ardından gün boyu süren ikramlarla devam etti. - MANİSA